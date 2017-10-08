Erdoğan konuşuyor

08 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanış törenine katılıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Coğrafyamızdaki gelişmelerin hiç biri kendi iç işlerimizden bağımsız düşünülemez. Biz kimsenin iç işlerine karışmıyoruz. Sadece kendi iç işlerimi güvence altına almaya çalışıyoruz.

Biz Suriye'ye gitmezsek, Suriye bize geliyor. Suriye'de çok ciddi bir devlet kurma çalışması var. Biz buna sessiz kalamazdık, ki geciktik. Suriye ve Irak'taki gelişmelerin Türkiye ile ilgili olmadığını görmemek mümkün değil.

Fırat Kalkanı ile bölgede DEAŞ ile mücadele ettik. Güvenliği sağladık. Vali tayin ettik, altyapıyı kuruyoruz. Buralara 100 bin Arap kardeşimiz, kendi topraklarına geri döndü.

Bunlar teröristlere ücretsiz silah verirken, biz paramızla alamadık.

Astana'da İdlib'in çalışmalarını yaptık. ABD'de büyükelçilik seviyesinde bu çalışmalara katıldı. ÖSO ile bu çalışmayı yürütüyoruz"

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