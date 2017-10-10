Erdoğan konuşuyor

10 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İşadamlarımız Sırbistan'a yatırımlarını artırmak istiyorlar. Görünen o ki, aramızdaki ticaret hacmi yıl sonunda 1 milyar dolar olarak gerçekleşecek. Ancak bu yeterli değil, bunu 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak gerekiyor. Tabi, altyapı yatırımları noktasında yapılacak çok iş var.

25 havaalanı varken şimdi 57 oldu. Tabi bunlar ulaşımı ucuzlattı. Türk Hava Yolları en çok noktaya uçan havayolu şirketi oldu. Biz bu alandaki deneyimlerimizi Sırbistan ile paylaşmak istiyoruz.

Sırbistan ile 16 anlaşma imzalayacağız. Bir yıl Sırbistan'da, bir yıl da Türkiye'de toplanmak üzere ilişkilerimizi geliştireceğiz.

CANLI YAYIN

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic konuşmasından satır başları:

Türkiye, çok sayıda havalimanı ve otoyol inşa etti. Biz de bu alanda yatırımlar yapıyoruz. Bu konuda ortak neler yapabileceğimizi görüştük.

2016'da Sırbistan'a en çok Türk turist geldi. Aramızdaki turizm ilişkisinin daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları değerlendirdik.