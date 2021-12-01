Erdoğan: Kur dediğin bugün artar yarın düşer

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Bütçe çalışmalarının, aynı zamanda parti gruplarının ve milletvekillerinin birikimlerini, hazırlıklarını, kabiliyetlerini ortaya çıkaran mecralar olduğunu söyleyen Erdoğan, bütçe çalışmaları sürecinde yer alan herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Genel Kurul çalışmalarını da aynı başarıyla tamamlayarak, 2022 Bütçemizi hükümetimize, ülkemize ve milletimize kazandıracağız." diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin son 19 yılına damga vuran demokrasi ve kalkınma hamlesi, her adımını yenisi takip eden dinamik bir süreç olarak yaşanmıştır. Şimdi bu dinamik sürecin yeni bir aşamasında bulunuyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı büyüme stratejisiyle yolumuza devam edeceğimiz bu yeni politika, öyle bir anda ortaya çıkmış değildir. Geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız her eser, milletimize sunduğumuz her hizmet, yaptığımız her yatırım, makro ekonomide tesis ettiğimiz her denge, bu atılıma hazırlık amacı taşıyordu. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye tüm alanlarda zayıf altyapıya sahip bir ülkede böylesine köklü ve büyük hedefleri olan bir değişimin hayata geçirilmesi zaten mümkün değildi. Esasen Gazi Mustafa Kemal'in, Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki gayretlerinden itibaren rahmetli Menderes'ten rahmetli Özal'a kadar pek çok devlet adamı aynı hedef için harekete geçmiştir. Ama bu gayretlerin hepsi de tek parti faşizmi ve onun darbe cunta görünümündeki farklı tezahürleri eliyle kesintiye uğramıştır. Hiç şüphesiz bu ihanetlerin gerisinde Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmasını istemeyen, geçtiğimiz asrın küresel yönetim düzenini kuranlar vardı. Ülkemizin IMF ile ilk anlaşmayı yaptığı 1947 yılından itibaren ekonomi politikalarımız ve çoğunlukla da onunla bağlantılı olarak siyasi politikalarımız, bu küresel sistemin kontrolü altında yürümüştür."

Siyaset ve bürokrasinin yanında iş dünyasından medyaya kadar ülkenin tüm dinamiklerinin, bu doğrultuda dizayn edildiğine ve edilmeye çalışıldığını söyleyen Erdoğan, "Menderes'ten Özal'a, rahmetli Erbakan Hoca'mızdan bizim dönemimize kadar bu sistemin dışına çıkarak, ülkeyi kendi rotasına döndürmek isteyenler ise hukuk ve ahlak dışı saldırılara maruz kalmışlardır. Buna rağmen milletimiz, her darbenin, her krizin, her ara dönemin ardından yeniden kendi değerleriyle, tarihiyle, kültürüyle, gerçek gücüyle buluşturacak kadroların önünü açmıştır." ifadesini kullandı.

"İktisat ve siyaset mandacısı bir kesim..."

Erdoğan, şair ve yazar Cahit Zarifoğlu'nun "Motorlu Kuş" hikayesinde, vücuduna motor takılan ancak bir süre sonra çıkartılmak zorunda kalındığında, kırlangıcın kanatlarının uçamayacak, gagasının da sap taşıyamayacak duruma geldiğinin anlatıldığını söyledi.

Birilerinin içeriden, birilerinin dışarıdan Türkiye'yi böyle bir duruma sokmak için çalıştığını söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef uzunca bir süre başarılı da oldular. AK Parti iktidara geldiğinde, geçmişi neredeyse 2 asrı bulan bu uzun ve meşakkatli hikayeye sahip bir ülke devraldı. Gerçi bizim uzun iktidar dönemimiz de kendi içinde aynı amaç için farklı araçların kullanıldığı zorlu mücadele yıllarıyla geçti. Bir dönem karşımıza vesayeti çıkardılar, bir dönem önümüze PKK'sından DAEŞ'ine kadar sınırlarımızı ve şehirlerimizi taciz eden terör örgütlerini sürdüler. Bir dönem kurumlarımız içine sızdırdıkları örgüt üyeleriyle darbe üstüne darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainlerle saldırıya geçtiler. AB üyeliğinden Amerika ile ilişkilerimize, Kıbrıs'tan Akdeniz'e kadar daha nice konuda uluslararası alanda maruz kaldığımız haksızlıkları saymıyorum bile. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu uzun iktidar dönemimizde girdiğimiz her mücadeleyi kazandık, her badireyi atlattık, ülkemizi hedeflerinden asla koparmadık."

Erdoğan, bugün olduğu gibi ülkenin yeni tehditlerle yüzleştiği her dönemde, birilerinin ellerini ovuşturarak, sahte bir kaygı ifadesinin gerisinde gizlemeyi beceremedikleri bir sevinçle beklediklerini gördüklerini söyledi.

"Bunlar her meselede böyle davranıyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu görüşleri paylaştı:

"Gece yarısı bildirilerinde, partimizi kapatma girişimlerinde, demokrasinin değil, cuntacıların safında yer aldılar. Karanlık cinayetlerinde, terör örgütlerinin saldırılarında dökülen kanları üzerimize sıçratmak için uğraştılar. Ülkemize yapılan aleni haksızlıklarda, adaletsizliklerde, uygulanan çifte standartlarda hep karşı tarafın yanında saf tuttular. Kendileri darbecilerin karşısına cesaretle dikilmek yerine arka kapılardan sıvışır, darbecilerin tanklarını alkışlarken, milletimizin destansı mücadelesini itibarsız hale getirmeye çalıştılar. 'Türkiye ekonomisini mahvedeceğiz' diyerek yola çıkanların değirmenlerine su taşıdılar. 'Türkiye'de yönetimi değiştireceğiz' diyerek ortada dolaşanlara, onların yoldaşlığına soyundular. 'Türkiye artık çok olmaya başladı' diyerek sinsi oyunlar peşinde koşanların figüranlığına talip oldular. Ormanlarımız yanarken bile yaşanan acıları paylaşmak ve yapılan işleri desteklemek yerine ateşin üzerine benzin dökecek fitne fesat işleriyle uğraştılar. Merhum İdris Küçükömer'in 'kalkınma ve yenilik düşmanı statükocular' diye tanımladığı zihniyet, bugün de CHP'nin etrafında kümelenmiş, iktisat ve siyaset mandacısı bir kesim olarak karşımızda durmaktadır."

"Bunlar aslında zaten faizci"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Siz faizleri indirdiniz de CHP olarak biz engel mi olduk. Meclis'e getir bir kanun, kanun teklifi ver, 'faizler yüzde 1'i geçemez' de vallahi destekleriz, billahi destekleriz." açıklamasının da yer aldığı faizle ilgili konuşmasını sinevizyondan izleten Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunlar işte böyle. Dün başka söyler bugün başka söyler, yarın daha başka söyler. Üstelik bunu da hiç utanmadan, hiç yüzleri kızarmadan, kendilerinden gayet emin bir tavırla yaparlar. Bunlar aslında zaten faizci, bundan şüphe var mı? Utanmadan sıkılmadan, bir taraftan işte yüzde 1'e indirin, yemin de ediyor. Zaten sizin yemininiz makbul değil. İstediğiniz kadar yemin edin. Burada Tayyip Erdoğan dün ne dediyse bugün de aynısını söyler ve yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu cümle alem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım, bugün de değilim, yarın da olmayacağım. Ama siz mandacı tayfasınız. Siz, son dönemde döviz kuru ve fiyat artışı üzerinden yürüyen tartışmalarda da aynısını yaptınız, yapıyorsunuz. İstiyorlar ki ülke batsın, bitsin, mahvolsun. Kendileri de hiçbir şey yapmadan gelip iktidara otursun. İstiyorlar ki bunca yıllık emek heba olsun ve Türkiye 'vur eline al ekmeğini' günlerine geri dönsün. İstiyorlar ki bu millet kendi aklını bir kenara bıraksın, başkalarının aklıyla, hesabıyla, çıkarıyla hareket etmeyi sürdürsün. İstiyorlar ki bu ülke tarihinin en kritik mücadelesini kaybetsin, tüm demokrasi, hak, özgürlük ve kalkınma iddialarından vazgeçsin. Bu listeyi alabildiğine uzatmak mümkün. Biz bu kifayetsiz muhterislere her zamanki gibi 'çok beklersiniz' diyoruz."

"Bu yoldan da geri dönmeyeceğiz"

Erdoğan, gözü de kalbi de dışarıya bakan mankurtlara "hadi oradan" dediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz, bırakınız bu topraklardaki varlığımızı, yer kürede nefes almamıza tahammülü olmayan yeminli düşmanlarımıza 'La galibe illallah' diyoruz. Biz, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını engellemek için her yola, her yönteme başvuranlara 'kazanamayacaksınız' diyoruz. Dün vesayete, terör örgütlerine, darbecilere, küresel siyaset ve para baronlarına karşı hangi mücadeleyi verdiysek bugün de faiz lobisine, üretim ve istihdam düşmanlarına karşı aynı mücadeleyi veriyoruz. Bugüne kadar girdiğimiz hiçbir yoldan nasıl geri dönmediysek inşallah bu yoldan da geri dönmeyeceğiz."

"Türkiye, hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir"

Erdoğan, milletin döviz kurundaki yükseliş ve fiyatlardaki artış gibi hususların yol açtığı belirsizlikler karşısında yaşadığı samimi endişeyi anladıklarını söyledi.

Ülkede yatırım, istihdam, üretim ve ihracat tarafındaki olumlu gelişmeleri yakından takip ederken, kur ve fiyat artışından kaynaklanan olumsuzlukları da dikkatle izlediklerini kaydeden Erdoğan, kurla ilgili beklentinin rakamın seviyesi değil, istikrarının sağlanması noktasında olduğunun farkında olduklarını dile getirdi.

Erdoğan, gelişmelerin önemli bir kısmının, küresel dalgalanmadan kaynaklı olduğunu vurgulayarak, "Çarşı pazardaki kimi ürünlerde yaşanan fahiş fiyat artışlarının çoğunun mantıklı bir izahının bulunmadığını da görüyoruz. Hepsi de birbirini tetikleyen bu zincirleme fiyat artışlarının zehirlediği iklimin bir an önce temizlenmesi gerektiğini biliyoruz. Bu tablo, küresel ekonomideki krizle, ülkemiz ekonomisindeki değişimin birlikte gerçekleştiği bir dönemden geçiyor olmamızdan kaynaklanıyor. Biliyorsunuz Türkiye, pek çok gelişmekte olan ülkenin yerinde saymasına yol açan yüksek faiz üzerine kurulu para politikasını artık terk etti." ifadesini kullandı.

Bunun yerine yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı esas alan bir büyüme stratejisine geçildiğini anımsatan Erdoğan, "Salgın döneminde Çin ile Avrupa arasındaki en önemli üretim merkezi olan ülkemizin nerede ise dünyada büyümesini sürdüren yegane ekonomi haline gelmesini, işte bu değişime borçluyuz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılın üçüncü çeyrek büyümesinin yüzde 7,4 olarak açıklandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu büyüme oranıyla, G20 içinde ilk sırada yer alıyoruz. Milli gelirimize gelince bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 7,8 arttı. Üçüncü çeyrekte mal ve hizmet ihracatındaki artışın yüzde 25,6'yı, ithalattaki gerilemenin de yüzde 8,3'ü bulması çok önemlidir. Bu yıl elde ettiğimiz büyümenin önemli bir bölümü ihracat kaynaklıdır. Yıllık 216 milyar doları bulan ihracatımızın, ithalatı karşılama oranı yüzde 83'ü geride bırakan Türkiye, hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Ülkemizin ihracatı sadece rakam olarak büyümüyor. Yapısal olarak da yüzde 95'i imalat sanayi ürünlerinden oluşan güçlü bir konuma yükseliyor. Öyle ki üretimimizi bir yılda neredeyse iki katına çıkartabilecek sağlamlıkta ve esneklikte bir altyapıya sahibiz.

Ülkemizin 81 ilinin tamamına yayılan organize sanayi bölgeleriyle, fabrikalarıyla, tesislerle çalışıyor, üretiyoruz. İnşallah 2021 yılını çift haneli büyümeyle kapatacak bir yere doğru gidiyoruz. Şayet eskiden olduğu gibi yüksek faiz sisteminde devam etseydik, muhtemelen bu büyüme rakamlarını göremeyecektik. Aynı şekilde, belki bugün için yaşadığımız sıkıntıların bir kısmı da olmayacaktı. Emin olun böyle bir durumda Türkiye, önümüzdeki onlarca yıl boyunca bir daha gelişmiş ülkeler ligine çıkma fırsatını da yakalayamayacaktı. Bu değişimi ya şimdi yapacaktık ya da en az bir neslin daha hayallerinden, hedeflerinden uzak kalmasına rıza gösterecektik. Belki siyaseten en riskli, fakat ülkemiz ve milletimiz için en doğru planı biz yaptık, yapıyoruz."

"Faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan melanettir"

Erdoğan, "Faizleri artırarak paradan para kazanan tufeylileri sevindirmek yerine, faizi düşürerek yatırımı ve üretimi kolaylaştırıyoruz. Zira faiz zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir melanettir. Çıksın birisi, 'Siz faizleri düşürerek, üretimi ve istihdamı artırarak yanlış yapıyorsunuz' desin. Yine çıksın birisi 'Yüksek faiz ve düşük kur istihdamı artırır siz yanlış yapıyorsunuz' desin. Diyemez, çünkü doğrusu bizim yaptığımızdır. Eğer biz yanlış yolda ilerliyor olsaydık, başkaları üretim ve istihdam güçlerini daha fazla artırarak önümüzü keserdi." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm sektörlerde, yeni yatırımlarla ve yeni makinelerle, yeni istihdamlarla kesintisiz bir kapasite büyütme yarışında olduklarını belirten Erdoğan, "Biz ülkemizi, fırsatını bulduğunda hemen kaçıp gidecek sıcak paranın cenneti haline dönüştürmek yerine kalıcı kazanımlarla sonuçlanacak yatırımlara kavuşturmanın mücadelesini veriyoruz. Kötünün daha kötüye yol açacağını, dünyadaki pek çok örnekleri ile gördüğümüz ve bir dönem kendimiz de yaşadığımız için daha zor da olsa, iyiden doğacak daha iyilerin yolunu açıyoruz." görüşünü paylaştı.

"Ekonomide de 'Dünya 5'ten büyüktür' diyoruz"

Erdoğan, ülkenin kaynaklarını, yüksek faizle başlayan ve enflasyonla sonuçlanan bir kısır döngü içinde örselenmesinin yerine reel sektöre yönelmesini sağlamaya çalıştıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Düşük faizle bu kısır döngüden kurtardığımız para, yakında sağlanacak kurdaki ve fiyat artışlarındaki denge ile beraber tümüyle yatırıma, inşallah istihdama ve üretime akacaktır. Artık faiz oranını şu veya bu dayatmaya göre değil, tüm gelişmiş ülkelerin yaptığı gibi ülkemizin ihtiyacına göre belirleyeceğiz. Düşük kurla ülkemizi ithalat cenneti haline dönüştürmek isteyenlere geçit vermeyeceğiz. Asıl zenginliğin, paranın kur değeri ile değil, ülkenin üretim gücüyle, milletin iş ve aş sahibi olmasıyla, geleceğine güvenle bakmasıyla olduğunu biliyor ve bu şekilde hareket ediyoruz. Faiz düştüğünde paradan para kazanan dışında, kimsenin kaybı olmaz. Kur dediğin bugün artar, yarın düşer, enflasyon dediğin bugün artar, yarın düşer. Ama üretimde ve istihdamda sağladığımız her artış, kalıcı bir kazançtır. Güvenlikte olduğu gibi ekonomide de 'Dünya 5'ten büyüktür' diyoruz. Çıktığımız bu yolun kendimizle birlikte tüm dostlarımızın ve tüm insanlığın da hayrına olduğuna yürekten inanıyoruz. Hak olan davada da zafer muhakkaktır."

"Riyakarlıkları, paçalarından akıyor"

Kurdaki ve fiyatlardaki yükselişin makul sınırları aşan kısımlarının, yeni ekonomi politikasının sonucu değil, tam tersine o politikayı engelleme girişimlerinin neticesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Birileri dünyadaki tüm gelişmeleri gözlerden kaçırarak, ısrarla bu denklemi tersinden kurmaya çalışıyor. Dünyanın her yerinde değişen, çeşitlenen, yeni araçla zenginleşen ekonomi politikalarına güzellemeler dizip de ülkemizi 74 yıllık köhne IMF reçetelerine mahkum etmek isteyenlerin riyakarlıkları, paçalarından akıyor. Ey Bay Kemal, siz otel odalarında IMF ile kulis atanlar değil misiniz?" sözlerini sarf etti.

Bugün tüm büyük ekonomilerin, faizleri en alt seviyede tutarken, enflasyonda ciddi yükselişlerle karşı karşıya olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Almanya'dan, İspanya'ya, Belçika'dan İtalya ve Fransa'ya kadar tüm Avrupa ülkelerinde geçen yıl sıfır veya eksi olan enflasyon, bu yıl yüzde 4-5'leri ve yüzde 6'ları geride bıraktı. Daha yukarılara doğru gidiyor. Üstelik bu rakamlar tüketici fiyatlarını ifade ediyor. Üretici fiyatları enflasyonunda yüzde 20'li yüzde 30'lu rakamlar söz konusudur. Amerika'dan Japonya'ya kadar pek çok yerde kendi ekonomik dengelerine göre fevkalade yüksek enflasyon gerçeği vardır. Türkiye gibi tarihi olarak, yüksek enflasyona şerbetli bir ülkede, yüzde 20 düzeyi kısa sürede çözülebilir bir sorunu ifade ediyor. Buna karşılık Avrupa'da, diğer gelişmiş ülkelerde yüzde 4'ler, yüzde 5'ler, hele hele üretici fiyatlarındaki yüzde 20'ler, yüzde 30'lar, büyük bir felaketin işaretidir."

"Stokçulara bu ülkeyi biz mezar edeceğiz"

Erdoğan, birçok gelişmiş ülkede kendi ülkesinin batmasını, bitmesini isteyen, bunun için her türlü yalanı, iftirayı, çarpıtmayı devreye sokan birilerinin siyaseti ve medyayı işgal ettiğinin görülemeyeceğini belirtti. Erdoğan, "Çünkü orada bizdeki gibi yobaz bir zihniyetin siyasette de akademide de boy vermesine müsaade etmezler." ifadelerini kullandı.

Sadece enflasyona bakarak Türk ekonomisini okumanın haksızlık olacağını dile getiren Erdoğan, "Biz çok daha köklü, çok daha kalıcı bir ekonomik değişimi hayata geçirmenin mücadelesini veriyoruz. Biz çok daha tutarlı ve dengeli bir iktisat politikası ile ülkemizi hedeflerine ulaştırmaya çalıştığımızda sanki kıyamet kopmuş gibi ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Türkiye'nin ekonomik çıkarları yerine küresel faiz lobilerinin çıkarlarını savunarak milli olunmaz, ulusalcı olunmaz, yerli olunmaz, demokrat olunmaz, liberal olunmaz, vicdanlı ve ahlaklı hiç olunmaz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'yi her alanda olduğu gibi ekonomide de milli duruşla önde gelen küresel bir güç haline getirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Biz bu mücadeleyi verirken yüksek kurdan döviz alıp daha da yükselmesini bekleyenlerin, etiketlerine fahiş fiyatlar koyup, haksız kazanç peşinde koşanların, malını 2 kat, 3 kat fazlasına satmaya çalışanların sonu açık konuşuyorum hüsran olacaktır." diye konuştu.

Vatandaşlara ve milletvekillerine seslenen Erdoğan, "Stokçulara evelallah bu ülkeyi biz mezar edeceğiz. Stokçuluk bizim dinimizde haramdır, bunu yapamazsınız. Yapanlar varsa, bunun bedelini ödeyecekler. Osmanlı bunun bedelini çok ağır ödetti, biz de ödeteceğiz." dedi.

Erdoğan, ilgili bakanlıkların da stokçuların üzerine gideceğini söyledi.

"Döviz alırken sükunetten, sağduyudan ayrılmayın"

Vatandaşlara, "Döviz alırken de fiyat belirlerken de alışveriş yaparken de lütfen sükunetten, sağduyudan ayrılmayın. Kısa vadeli ve paniğe dayalı adımlar atmak yerine uzun vadeli düşünmeyi hareket etmeyi tercih edin." çağrısında bulunan Erdoğan, daha çok üretecek, daha çok kazanacak, kazandığı milletin tamamına fayda sağlayacak, refahı arttıracak bir ekonomik yapı inşa etmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hala yüksek faiz dayatmasında bulunanlar, hele hele kur manipülasyonu ve fahiş fiyat üzerinden kendi ülkesini, kendi halkını soymanın peşinde koşanlar evlatlarının geleceğine kastettiklerini bilmelidirler. Buradan açıkça bir kez daha ifade ediyorum; ülkemizi yıllarca içinde çırpındığı kısır ekonomi döngüsüne tekrar mahkum edecek geri adımlar asla atılmayacaktır. Türkiye, siyasi ve ekonomik istikbalini bir daha asla CHP gibi, IMF ve benzeri küresel ekonomik vesayet kurumlarının reçetelerine teslim etmeyecektir. Yüksek faiz ve düşük kur üzerine kurulu sömürü düzeni ülkemize tekrar dönemeyecektir. Bu ülkenin her kuruş varlığı da dışarıdan gelen her para da üretime aktarılmak suretiyle istihdam artırılacak, cari fazla ile elde edilen kaynaklarla büyüme desteklenecektir."

Edebiyatçı Anton Çehov'un "Bizi çalışmak kurtarır" sözünü anımsatan Erdoğan, "Evet hep birlikte çalışacağız, daha çok çalışacağız. Üreteceğiz, daha çok üreteceğiz. Güçleneceğiz, çok güçleneceğiz. Büyüyeceğiz, daha çok büyüyeceğiz. İnşallah bu yıl sonu itibarıyla onların üzerine çıkacağız. İşimize, aşımıza kimseyi müdahale ettirmeyeceğiz. Böylece kendimiz, dostlarımız ve tüm insanlık için aydınlık bir geleceği beraberce inşa edeceğiz." dedi.

"Türkiye'yi köklü bir ekonomiye de kavuşturacağız"

Erdoğan, "Hep söylediğim gibi, ne yaptığımızı biliyoruz. Nasıl yapacağımızı biliyoruz Hangi risklerle karşılaşacağımızı biliyoruz. Hangi sonuçlar elde edeceğimizi, onu da biliyoruz. Türkiye'yi nasıl güçlü bir kalkınma altyapısına, güçlü bir demokrasiye kavuşturmuşsak üretime ve istihdama dayalı köklü bir ekonomiye de kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye, gelişmiş ülkeler arasındaki yerini alana kadar durmak, duraksamak, tereddüt etmek olmadığını belirten Erdoğan, "Bizim önümüzü 19 yıldır kesemedikleri için işte bugün bu büyük değişimi hayata geçirebiliyoruz. İnşallah bunu da başararak ülkemizin ve milletimizin asırlık rüyasını gerçeğe dönüştüreceğiz. Milletimize 'çalışın, üretin, istihdam oluşturun' derken devlet olarak üzerimize düşenleri de adım adım yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz." diye konuştu.

Salgın döneminde toplumun her kesimine verilen desteklerle sancılı sürecin en az sıkıntı ile atılmasını sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyada enerji fiyatlarının tarihin en yüksek seviyesine ulaştığı bir dönemde biz hanelerde kullanılan doğal gazı 4'te 1, elektriği yarı fiyatına insanlarımıza sunuyoruz. Billboardları asmışlar. Bunlarda utanmak yok. Bunlar terbiyeden maalesef muaf. Ne diyorlar? 'Zam, zam zam.' Utanın ya, utanın. Şu anda Avrupa'da doğal gaz fiyatlarına bakın, enerji fiyatlarına bakın, bizdeki fiyatlara bak. Petrolden üretilen akaryakıtı Avrupa dahil bölgemizde en ucuza kullanıcılara veren ülke biziz. Hangi yüzle kalkıp da 'zam, zam, zam' diye billboardlara asabiliyorsun. Utanma yok, haya yok. Haya olmazsa, ar, edep olmazsa her türlü şeyi yazarsın, çizersin, söylersin."