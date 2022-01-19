Erdoğan: Kur korumalı sistem 163 milyar liraya yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:

"Mesleki Eğitim Sistemi'ni ayağa kaldırma çabamızla ülkemizin en önemli bir sorunun daha giderildiğini düşünüyorum.

Önümüzdeki sene bu zamanlarda bambaşka bir Türkiye fotoğrafıyla karşılarına çıkacağız. Türkiye'nin büyüyerek dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedeflediği bir dönemde mesleki eğitim konusunda atılan adım çok önemlidir.

Türkiye BM'ye bağlı UNESCO tarafından hazırlanan Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne en çok eser kaydettiren ülkedir.

Arnavutluk Meclisi'nde milletvekillerine hitap etme fırsatı bulduk. Daha sonra en önemli eserlerden biri Ethem Bey Camii'nin açılışına katıldık.

Ülkemizde döviz mevduat hesapları oldukça yüksek

Kendi hedeflerimizden kopmadan yolumuza devam edebiliyoruz. Bunun son örneğini son dönemde suni bir panik haliyle ortaya çıkan döviz dalgalanması hepimizin şahit olduğu bir olaydır.

Ülkemizde döviz mevduat hesapları hala oldukça yüksek seviyede.

Açıkladığımız tedbir paketiyle panik havasını dağıttık. Ekonomimizdeki hedefleri engellemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

163 milyar liralık mevduat yeni sistemde

Şu ana kadar 163 milyar liralık mevduat kur korumalı sisteme geçmiştir.

Bankaların, darphanenin ve altın rafinerilerinin içinde yer aldığı mekanizmayla vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz.

Kredi Garanti Fonu desteğiyle, istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme ve yatırım kredileri vermeye yönelik paketin hazırlığı bitmek üzere.

KDV'de etkinliği, adaleti sağlayacak çalışma tüm taraflarla görüşülerek ele alınıyor.



Ülkemizin bir daha geçtiğimiz aylardaki dalgalanmaları yaşamamak için tedbirler alıyoruz. Açgözlülük yapanlara hareket alanı bırakmamakta kararlıyız.

Türkiye'yi, herkesin işini de tasarrufunu da Türk lirasıyla yaptığı bir yer haline getirmek için destek istiyoruz.

Kısır hesaplarla hareket ederek, içinden geçtiği kritik süreçte ülkemize zarar verenleri affetmeyeceğiz.

Eğitim-öğretim başta olmak üzere gereksiz kısıtlamalara meydan vermeyeceğiz

Pekçok coğrafya omıcron varyantının etkisi altında. TURKOVAC aşısı sayesinde kendimize daha güvenle bakıyoruz. Yakın gelecekte Türkiye dünyada bu alanda önde gelen merkezlerden biri haline dönüşecek.

Eğitim-öğretim başta olmak üzere insanlarımızın mağduriyetine neden olacak gereksiz bir kısıtlamaya meydan vermedik, vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızdan bu dönemde de temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymayı, aşılarını tamamlamalarını önemle rica ediyoruz.

Tarım ürünleri zararlarının karşılanması konusundaki eksiklikleri tamamlamak için AFAD üzerinden 200 milyon liralık bir kaynak daha ayırıyoruz.

Bu meblağ en kısa sürede Antalya, Artvin, Aydın, Bartın, Kastamonu, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sinop ve Van'daki hak sahiplerine dağıtılacak.

Prim ve posa desteğiyle birlikte önümüzdeki dönem için üreticilerimize ton başına 875 liralık pancar bedeli ortaya çıkıyor.

Afganistan'a 700 tonluk bir iyilik treni göndereceğiz."