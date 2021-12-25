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Erdoğan: Kur spekülasyonunu bir saatte atıverdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık ve bunu bir saatte atıverdik." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Panorama 25 Aralık Kahramanlık Müzesi, Şehitkamil Vadi Park, AB-Türkiye Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ile yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kur spekülasyonu denilen bir olayla karşı karşıya kaldık ve bunu bir saatte atıverdik." dedi.

Erdoğan, "İnsanları paniğe sürükleyerek kurdaki dalgalanmayı büyütmek için ortada gezen siyasetçi kılıklı muhterisleri, gazeteci kılıklı tetikçileri ibretle seyrettik." diye konuştu.

Erdoğan, "Bu süreç boyunca hep çalıştık, tedbir geliştirdik ve iş zıvanadan çıktığında duruşumuzu ve yeni paketimizi kamuoyuyla paylaştık." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediyeleri sahipsiz hayvanları sokaktan alacak adımları atmaya çağırıyorum. İşte Asiye yavrumuzun başına gelen. Beyaz Türkler, hayvanlarınıza sahip çıkın." ifadesini kullandı.

 

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