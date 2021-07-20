Erdoğan: Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Üniversitesi Lefkoşa Kampüsü'nden canlı bağlantıyla toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Adanın eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türkleri on yıllardır Kıbrıs Rumlarının hukuk ve insanlık dışı ambargosuna mahkum ediliyor. Biz ise Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesini her geçen gün daha yukarıya çıkaracak projeleri hayata geçiriyoruz. Kıbrıs'taki 19 belediyemizle çeşitli kuruluşlarımıza yol yapım ve bakım çalışmaları, altyapı hizmetleri, eğitim öğretim faaliyetleri, sanayinin desteklenmesi gibi alanlar için 96 milyon liralık bir kaynak aktarılmıştır. Ayrıca doğrudan hane halkına ve tüzel kişilere yönelik yardımlar kapsamında yaklaşık 14 bin kişi ve kuruma 90 milyon liralık bir kaynak ayrılmış, bunun 60 milyon lirası şu ana kadar harcanmıştır. Türkiye ve KKTC belediyeleri arasında kurulan samimi iş birlikleriyle kardeşliğimizi yerelde de perçinliyoruz. Bu çalışmalar ortak kültürel programlardan buradaki belediyelerin kapasite geliştirme projelerine, atık yönetiminden mesleki eğitim kurslarına kadar geniş bir alanda başlamış durumdadır."

Türkiye'deki pek çok belediyenin KKTC'de yürüttükleri projelerle adaya hem tecrübe aktarımında bulunduğunu hem de destek verdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Halkın günlük hayatına dokunan somut çalışmalarla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken sadece Kıbrıs Türk halkının bugününü değil, bu güzel adanın yarınlarını da düşünüyoruz. Mesela Anadolu'dan getirdiğimiz su, adanın iklimine ve bilhassa da geleceğine çok önemli katkı sağlayacaktır. Bugün de burada hayata geçirdiğimiz çeşitli projelerimizin açılışlarını ve tanıtımlarını, yapacağımız canlı bağlantılarla sizlerle paylaşmak üzere bir aradayız. Yavuz Çıkarma Plajı, Barış Harekatı'nın ilk deniz çıkarmasının yapıldığı yerdir. Harekatın sembolü Çıkarma Plajı bölgesinde kahraman şehit ve gazilerimiz cansiparane bir mücadele verdi. Bu tarihi zaferin anısına dikilen anıt ve 'Ç. 1974' adını verdiğimiz müze gemi, Kıbrıs Türkü'nün varoluş ve özgürlük mücadelesinin anavatan Türkiye'nin sarsılmaz desteğinin, birlik ve beraberliğimizin, Kıbrıs'a yeniden gelen barış ve huzurun nişanesi olmuştur. Tamamlanan projeyle anıtın yıpranan betonarme yapısı güçlendirilmiş, ziyaretçiler için otopark alanı müze gemi aile anıt arasında kalan kısımda yürüyüş yolları inşa edilmiştir. Güçlendirme ve müze gemi çalışmalarında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu topraklarda şehit düşen ve gazi olan kardeşlerimizin aziz hatıralarını da bu vesileyle saygı ve minnetle yad ediyorum."

Erdoğan, ulaşım projelerine büyük önem veren, bu projeleri bir ülkenin gelişmesinin ve kalkınmasının temeli olarak gören bir cumhurbaşkanı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Aynı şekilde değerli kardeşim Ersin Bey de bu gayretin içerisinde. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Karayolu Master Programı kapsamında bugüne kadar 602 kilometrelik anayol yapımı gerçekleştirildi. Halen 55 kilometre uzunluğunda dört yol yapım projesiyle birlikte 322 kilometre uzunluğundaki köy yolları projesi devam ediyor. Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Projesi, başkent Lefkoşa'nın trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak."

Bilgi ve teknoloji çağında verinin, verinin üretiminin ve korunmasının devlet güvenliğinin en önemli faktörlerinden biri haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Milli teknoloji hamlemiz sayesinde beşeri sermayemiz, yazılımımız, donanımımız ve altyapımızla dijital dönüşüme en iyi şekilde uyum sağlamak yönünde önemli mesafeler katettik. Özellikle kamu hizmetlerinin dijitalleşmesinde tüm dünyaya örnek olan bir performansı sergiliyoruz. KKTC'nin dijital altyapısının güçlendirilmesi için de gayret gösteriyoruz. Kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi alanında teknik iş birliği önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda 2012'de KKTC Elektronik Devlet Projesi'ni başlattık. Bu şekilde dijital kamu hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesini, ülke genelinde yaygınlaştırılmasını, kullanıcı dostu hale getirilmesini, erişim yöntemlerinin artırılmasını ve katma değerli hizmet sayısının çoğaltılmasını amaçlıyoruz. Bu proje, Kıbrıs Türk halkının günlük hayatını kolaylaştıracak, devlet dairelerinde beklemesinin önüne geçecek, hızlı ve etkin hizmet almasını sağlayacaktır. Bugün temelini atacağımız veri merkezi, Elektronik Devlet Projesi'nin en önemli ayağını oluşturuyor. Merkez sayesinde kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz güvenli ve etkin şekilde karşılanacaktır. Arzumuz kamu hizmetlerinin en kolay ve etkin yoldan kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli şekilde Kıbrıslı Türk kardeşlerimize ulaştırılmasıdır. Bu çalışmalarda öncü rolü oynayan Dijital Dönüşüm Ofisimize teşekkür ediyorum."

Kamu Veri Merkezi'nin temelinin atılması talimatını veren Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız. En güzel şekliyle, en ideal şekliyle." ifadelerini kullandı.

Maraş bölgesinde bulunan ve restorasyonu yapılan Bilal Ağa Mescidi'nin yeniden ibadete açılmasını canlı bağlantı ile gerçekleştiren Erdoğan, mescitle birlikte aynı bölgede yer alan çay bahçesinin de hizmete açıldığını belirtti. Erdoğan, "Çifte bayram yaşadığımız bugün Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın açıkladığı 'Maraş açılımı' kararı bayram coşkumuzu daha da artırdı." ifadesini kullandı. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır. Türk-İslam mimarisinin bölgede günümüze ulaşabilmiş birkaç eserinden biri olan Bilal Ağa Mescidi'ni yeniden ibadete açmanın heyecanını ve iftiharını yaşıyoruz. Restorasyon çalışmalarını çok kısa bir sürede tamamlayan Kıbrıs Vakıflar İdaresine emanete sahip çıkma noktasında sergilediği hassasiyet nedeniyle ben de şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile geçen yıl ekim ayında Maraş'ın sahil şeridinin ziyarete açıldığını duyurduklarını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ada halkının o günden beri bölgeye yoğun bir ilgisi olduğunu biliyoruz. Bu doğrultuda bölgeye canlılık getirecek yeni projeler de devreye alınıyor. Orijinal yapısı ve mimarisi korunarak çay bahçesi olarak hizmete sunulan havuzlu park da bunlardan biridir. Sadece Maraş'ın değil tüm Ada'nın en güzel parkları arasında yer alacak şekilde yeniden düzenlenen bahçenin hizmete hazır hale getirilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum."

"Cumhurbaşkanlığı binasıyla ilgili çalışmamızı yaptık"

Geçen kasım ayında gerçekleştirdiği ziyarette KKTC'nin gücüne, potansiyeline ve itibarına yaraşır bir Cumhurbaşkanlığının inşa edilmesi dileğini Cumhurbaşkanı Tatar ile paylaştığını aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konudaki çalışmalar belirli noktaya getirildi. Vakit kaybetmeden el birliği ile bu işin üzerinde duralım ve projeyi en kısa sürede hayata geçirelim istiyorum. Dün akşam da Ersin Bey'le proje üzerinde mimarımızı da yanımıza almak suretiyle çalışmamızı yaptık. Cumhuriyet Meclisi'nin de gücüne ve itibarına layık bir binaya kavuşturulması gerektiğini dünkü Meclis hitabımda dile getirdim. Bu projenin de en kısa sürede hazırlanarak olgunlaştırılmasını bekliyorum. Özellikle KKTC'nin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi için birlikte hayata geçireceğimiz projeleri Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay vasıtasıyla inşallah yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."