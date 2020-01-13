Erdoğan: Libya'da ateşkes anlaşması imzalanmasını temenni ediyorum

13 Ocak 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Libya'da yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını özellikle temenni ettiğini söyledi.

İtalya Başbakanı Conte'ye "İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi statüsünün muhafazasına yönelik çabalarımıza İtalya'nın desteğini beklediğimizi vurguladım." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Türkiye-İtalya arasında 2012'den bu yana yapılamayan hükümetler arası zirve toplantısının, bu sene icra edilmesi konusunda mutabık kaldık." şeklinde konuştu.

Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri

Erdoğan, Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleriyle ilgili olarak, "Öyle zannediyorum akşam saatlerinde nihayete erecek, olumlu istikamette devam ettiği bilgisini aldım." diyerek, "Temennim odur ki noktayı orada koymak suretiyle barışın Libya'da hakim olmasına yardımcı olur." ifadelerini kullandı.

Türk heyetinin Moskova'daki görüşmelerinin bir yerde Berlin sürecinin de altyapısını oluşturacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan çıkacak metinle beraber Berlin'e gideceğiz. Berlin'de yapılacak çalışmayla bu işi sağlam bir zemine oturtmuş olacağız." şeklinde konuştu.

Conte: Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını umut ediyorum

İtalya Başbakanı Conte de Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını, barışçıl sürece girileceğini umut ettiğini söyledi.

Conte, "Berlin Süreci sayesinde Libya'da gerginlik yerini bir siyasal sürece bırakacaktır." dedi.

Türk ve Rus heyetlerin Libya'da kalıcı ateşkes için Moskova'daki görüşmesi başladı

Kaynak: AA