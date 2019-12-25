Erdoğan: Libya'da istikrarın sağlanması çabalarına Tunus'un da katkıları olacak

25 Aralık 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Baş başa görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmeye geçildi. Toplantıda, Türk heyetinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da yer aldı.

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, konuşmasında, "Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zamanda komşu ülkeler, başta Tunus olmak üzere, ciddi manada rahatsız oluyor." ifadelerini kullanarak, "Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı katkıları olacağı inancındayım." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Libya'da ateşkesin sağlanıp siyasi sürece dönülmesi amacıyla atabileceğimiz adımlar, yürütebileceğimiz iş birliği üzerinde durduk." dedi.

Libya'ya asker gönderilmesi konusu

Libya'ya asker gönderilmesi ile ilgili Erdoğan, "Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Bir davet olursa tabii ki bunu değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

Libya ile mutabakat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile mutabakat konusunda da "TBMM'den mutabakat metnini de anlaşmayı da geçirdik. Bundan sonraki süreci de bu istikamette devam ettireceğiz. " diyerek, "Yunanistan'ın burada herhangi bir söz sahibi olması diye bir şey söz konusu değildir." şeklinde konuştu.

"Libya'daki kardeşlerimizi bunlara ezdirmeyelim"

Erdoğan, "Uluslararası karşılığı olan Serrac'la beraber adım atıyoruz, Hafter'in böyle bir vasfı yok. Libya'daki kardeşlerimizi bunlara ezdirmeyelim." dedi.

Tunus Cumhurbaşkanı Said

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de konuşmasında, Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin Libya meselesini tüm yönleriyle masaya yatırdıklarını söyledi.

Kaynak: AA