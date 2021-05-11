  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Erdoğan, Malezya Kralı ve Katar Emiri ile İsrail’in saldırılarını görüştü
Takip Et

Erdoğan, Malezya Kralı ve Katar Emiri ile İsrail’in saldırılarını görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya Kralı Şah ve Katar Emiri Al Sani ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ile İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırarak Filistinlilere yaşattığı zulüm karşısında, tek yürek ve tek ses olmak gerektiğini belirterek, Türkiye ve Malezya'nın bu konuda Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını ifade etti.

Katar Emiri Al Sani ile görüşme

Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile de telefonda görüştü. Görüşmede İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Erdoğan, İsrail’in saldırılarına karşı bölge ülkeleri ve uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesi için Türkiye ve Katar’ın yapacağı çalışmaların önemini vurguladı.

 

Dışişleri: İsrail'in saldırılarını şiddetle telin ediyoruzDışişleri: İsrail'in saldırılarını şiddetle telin ediyoruzGündem
İsrail saldırılarında 24 kişi öldü, 103 kişi yaralandıİsrail saldırılarında 24 kişi öldü, 103 kişi yaralandıDünya
CHP'li Öztrak: İsrail'in insanlık dışı girişimi kabul edilemezCHP'li Öztrak: İsrail'in insanlık dışı girişimi kabul edilemezGündem

 