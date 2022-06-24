Erdoğan: Marmaris'teki orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21 Haziran Salı günü başlayan orman yangınlarının söndürülmesi için yürütülen mücadelenin koordine edildiği Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Hisarönü Mahallesi'nde yer alan Yangın Koordinasyon Merkezi'ne geldi.

Orman Genel Müdürlüğüne ait Yangın Yönetim Aracı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile diğer ilgililerden bilgi alan Erdoğan, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

Erdoğan, 21 Haziran 2022'de Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet Koyu ile Yedi Adalar mevkisinde saat 20.02 ile 20.10 arası başlayan yangında ilk müdahaleleri saat 20.10'da orman teşkilatının gerçekleştirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk müdahalenin 3 helikopter ve 2 uçak ile gerçekleştiğini aktardı.

Konuşmasının bu bölümünde helikopter sesinin bastırması üzerine Erdoğan, "Ben sizi yukarıya baktırmayacağım. Siz yine de bana bakın. Yapılması gereken ne ise bunların hepsi, anında gerçekleşti, anında yapıldı ve her an çok daha güçlenerek güçlü bir şekilde bu süreci devam ettirdik." dedi.

Erdoğan, 3 helikopter ve 2 uçak ile başlayan yangınla mücadeleyi, toplamda 95 araç ve 576 personelle gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"İlk müdahaleyle çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi"

Yapılan ilk müdahaleyle yangının çok daha büyük boyutlara ulaşmasının engellendiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte 21 Haziran 2022 tarihi itibarıyla saat 14.02'de Dalaman'da, 22 Haziran 2022 tarihi saat 9.30'da Fethiye'de, saat 13.50'de Köyceğiz'de ve saat 14.20'de Seydikemer'de çıkan yangınlar kontrol altına alınmıştır. Burada özellikle bütün ekiplerimize canhıraş çalışmaları sebebiyle de şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. 1204'ü orman olmak üzere toplam 4 bin 587 personel sahada görev yapmıştır, görev yapmaya devam etmektedir. 405 arazöz ve 202 iş makinesi, 48 itfaiye aracı, 119 su tankeri, 28 TOMA olmak üzere toplam 1169 araç bu yangın süreci içerisinde görev yapmışlardır. 15'i uçak, 46'sı helikopter olmak üzere 61 hava aracıyla bu yangında arkadaşlarımız görev aldılar."

AFAD'ın koordinesinde Muğla'ya 22 farklı ilden toplam 261 aracın görevlendirildiğini kaydeden Erdoğan, "Ayrıca Avrupa Sivil Koruma Mekanizması ile Romanya ve İsrail'den hava aracı desteği konusunda yardım teklifinde bulunulmuş fakat bizim şu an itibarıyla ihtiyacımızın olmaması sebebiyle kendi araç gereçlerimizle bu söndürme, soğutma çalışmalarını sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Aynı şekilde Azerbaycan'dan böyle bir teklif yapıldığını dile getiren Erdoğan, Azerbaycan'dan gelen bir uçağın da şu anda çalışmaların içerisinde yerini aldığını söyledi.

"Bölgeye 26 sivil toplum kuruluşundan 393 personel ve 47 araç gelmiştir"

Orman Genel Müdürlüğünün 14 uçak, 25 helikopterle çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Erdoğan, "Bu arada Katar, 3 helikopterle bu çalışmalara iştirak etti, jandarma 14 helikopterle bu çalışmalar içerisinde yerini aldı. Milli Savunma Bakanlığı 6 helikopterle burada yerini almak suretiyle çalışmalarımız devam ediyor. AFAD'ın koordinesinde bölgeye 26 sivil toplum kuruluşundan toplam 393 personel ve 47 araç gelmiştir." açıklamasını yaptı.

Müdahale çalışmalarında 15 afet grubunun görev aldığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sevincimiz, her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur. Sağlık ekiplerimiz tarafından toplam 47 hastaya müdahale edilmiştir, 19'u hastaneye nakil edilmiş tedavileri tamamlanıp taburcu edilmişlerdir. Sağlık ekiplerimiz 19 ambulans, 16 UMKE aracı toplam 35 araç 135 personelle müdahalede bulunmaktadır. Ayrıca 50 haneye sağlık taraması yapılmıştır.

Afet tahliye yerleştirme ve afet barınma gruplarınca da yangınlar sırasında Marmaris ilçemizde toplam 131 hane, 435 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişlerdir. Tahliye edilen kişilerin büyük bölümü güvenli bölgelere geri dönüş yapmıştır. Afet barınma grubunca 340 personel 4 tahliye edilen vatandaşımız olmak üzere toplam 344 kişiye barınma hizmeti sağlanmıştır. Bu arada 52 büyükbaş, 235 küçükbaş 225 kümes hayvanı olmak üzere toplam 467 hayvan ve 52 araç tahliyesi yapılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca Marmaris ilçesinde yangın nedeniyle tahliye edilen hanelere 288 bin lira nakdi yardımda bulunmuştur."

"Karadan ve havadan söndürme, soğutma çalışmaları sürüyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün bunlardan sonra da şu an itibarıyla yine gerek karadan gerek havadan bütün söndürme, soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve bakan yardımcılarının hep birlikte süreci kontrol altında tuttuklarını vurgulayan Erdoğan, kurum olarak da gerek itfaiyeler gerek AFAD'ın bu koordinasyonlar içerisinde sürekli yer aldığını, hiçbir an burayı yalnız bırakmadığını ve bu süreci son anına kadar da devam ettireceklerini söyledi.

Erdoğan, milletvekillerine de teşekkür ederek, "Onlar da burayı terk etmediler ve burada Cumhur İttifakı olarak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi yerlerini aldılar, buradaki süreci sonuna kadar takip ettiler. Ben de tüm arkadaşlarımıza, bu çalışmalarda emeği geçen tüm sivil vatandaşlarıma şansım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı haberler üretmek suretiyle vatandaşlarımızı bu konulardan bilgi sahibi yapan medyamıza da ayrıca teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Marmaris'teki Yangın Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, yangının kontrol altına alınmasına ilişkin bir soru üzerine, "Dalaman'dan helikopterle gelişimizi yaptık. Herhangi bir yerde herhangi bir sıkıntı var mı, bir kontrol altında bakalım dedik. Doğrusu, şöyle bir ufak yerde şeyler gördük ama bunun dışında hamdolsun büyük oranda bu iş kontrol altına alınmış vaziyette." diye konuştu.

"Ağaçlandırma çalışmalarımızı başlatacağız"

Kaç hektarın yandığına ilişkin soruya da Erdoğan, ilk etapta 2 bin hektar olduğunu, daha sonra 3 bin hektara çıktığını, son anda 4 bin hektarı bulduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Şu an itibarıyla 4 bin hektarın kontrol altına alınmasıyla inşallah soğutmayla, vesaireyle hemen bunları bir an önce küçültüp, bir taraftan da tabii ne yapacağız, ekime başlayacağız. Ağaçlandırma çalışmalarımızı başlatacağız. Geçen yıl yine Muğla, Antalya, Alanya, buralarda yaşadığımız bu olaylarda hiç durmadık, hemen dikimlere başladık, şu anda oralar çok farklı bir hale geldi. Burada da şimdi aynı uygulamayı yapacağız. İnşallah, burada da ağaç dikim çalışmaları ile beraber bu bölgedeki sıkıntıyı da süratle gidereceğiz."

Bir gazetecinin, orman yangınıyla ilgili kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Ormanlar yakıldığı zaman caydırıcı cezası olmalı mı sizce?" şeklindeki sorusu üzerine, Erdoğan, bu kişinin tutuklandığını belirtti. Erdoğan, gazeteciye, "Sana sorsam sen hangi kanaattesin?" diye sordu. Gazetecinin, "Caydırıcı bir cezası olmalı." şeklindeki yanıtı üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ben de aynı kanaatteyim, caydırıcı bir ceza. Ben de diyorum ki ucu nereye dayanıyor idama mı, idam olmalı. Sultan Fatih ne diyor, 'Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynun vururum.' diyor. Bu iş o kadar önemli. Canım canım bütün ormanları yakıyoruz. Sadece ormanlar mı? Bütün haşerat, hayvanlar hepsi bu ormanlarla beraber ne oluyor, onlar da yanıyor. Adam, affedersin içmiş ve geliyor, 'Bilmem neye kızdım, onun için de burayı yaktım.' Ne demek bu ya, böyle saçmalık olur mu? Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde kesinlikle etraflıca durmalıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin geçim kaynağının turizmin yanı sıra arıcılık olduğu belirtilerek, bununla ilgili destek olup olmayacağına ilişkin soruya da "Bakanımın ifadesine göre, yüzde beşlik kısmı zarar görmüş, dolayısıyla biz bunların zararlarını gideririz. Özellikle bu bölgede çam ağaçları olduğuna göre çam balı, dolayısıyla o sıkıntıyı inşallah gideririz." diye konuştu.

Arıcılara geçen yıl geçici olarak milli parkların açıldığının hatırlatılması üzerine, Erdoğan, yine aynı telafinin yapılacağını ifade etti.

"Hep birlikte fidanları dikelim"

Bir gazetecinin, "Çöplük yanma ihtimali var diye söyleniyor, var mı böyle bir şey?" sorusu üzerine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin "çöplüğün yanmadığı" bilgisini verdiğini aktardı. Erdoğan, gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fidan dikme ilan edildiği zaman bütün bölge halkını, fidan dikmeye davet ediyoruz. Hep birlikte fidanları dikelim." dedi.