Erdoğan: Meclis çoğunluğu yoksa bütçe çıkartamaz

05 Nisan 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da seçimlerin ardından devam eden itiraz sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Bu işin 3 basamağı var. İlçe seçim kurulları, il seçim kurulu bir de YSK var. Yüksek Seçim Kurulu bu işin patronudur ve nihai kararı orası verecektir. Partiler doğal hakları olan itiraz sürecini kullanıyor. Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat etme hakkımız var.

30 büyükşehirin 15 tanesini biz aldık, MHP de 1 tanesini aldı. Cumhur İttifakı olarak bizim aldığımız oy son sayıma göre yüzde 53,3. Amerika'nın, Avrupa'nın bunu bilmesi lazım. Amerika'da benzer itiraz süreçlerinin bir çok örneği var, bunu görmüyorlar ve içişlerimize müdahaleye kalkıyorlar. Yüzde 85'lerde katılımın olduğu bir demokrasi dersi verdik.

Şu haliyle İstanbul ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediye meclisinde büyük farkla öndeyiz. Alacağın kararlar nereden geçecek; meclis komisyonundan geçmeden nasıl karar alacaksın. Bir belediye başkanının kendi meclisinde sırtını dayayacağı bir çoğunluğu yoksa komisyonları da istediği gibi oluşturamaz, bütçeyi istediği gibi çıkartamaz.

Anıtkabir olayı yaşandı. Mazbatanı aldın mı, almadın. Defteri yazma hakkın yok. Mazbatanı alırsın tamam ama şu anda bu iş protokol usulü açısından yanlıştır. Milli Savunma Bakanlığı defteri oradan çekti aldı."

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