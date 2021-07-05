Erdoğan: Meclis'te bir Su Kanunu hazırlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark görmüyoruz." dedi.

Erdoğan, "Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis'te bir 'Su Kanunu' hazırlıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplam 277 milyar liralık yatırımla 600 barajı, 423 göleti, 590 hidroelektrik santralini, 1457 sulama tesisini, 262 içme suyu tesisini hizmete alarak adeta destan yazdık" ifadelerini kullandı.

Ankara İçme Suyu İkinci Merhale Gerede Sistemi Projesi ile ilgili Erdoğan, "Bu proje Ankara'nın nüfusa bağlı olarak artan içme suyu ihtiyacını uzun vadede karşılamak amacıyla attığımız kritik bir adımdır. 1,2 milyar liralık toplam yatırım rakamıyla su alanında ülkemizin vizyon eserlerinden biri olan Gerede Sistemi, bünyesinde Türkiye'nin en uzun, dünyanın da sayılı su iletim tünelini barındırmaktadır. Uzunluğu 31,5 kilometre ve 4,5 metre çapı olan bu tünel ülkemizde ilk defa aynı anda 3 tünel delme makinesi kullanılarak inşa edilmiştir." dedi.

Erdoğan, toplam yatırım tutarı 1 milyar 470 milyon lira olan tüm tesislerin hayırlı olmasını diledi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Su, denizler, göller, dağlar, yaylalar, toprak; bizlere verilmiş emanettir. Ancak insanoğlu emanete ihanet etmeyecek, gelecek nesillerin ve diğer canlıların bu nimetler üzerindeki hakkını bencilce gasp etmeyecektir. Ülkemizin su kaynaklarını en etkin ve verimli kullanmanın gayretindeyiz

- Tüm dünyada olduğu gibi iklim değişikliği ve kuraklık sebebiyle su kaynaklarımız azalıyor. Açık kanalet sisteminde yüzde 70’lere varan buharlaşmanın, suyu israfa yönelik hale getirdiğini görüyoruz. Bundan sonra kapalı sistemle suyu kullanmanın gayreti içinde olacağız.

- Kişi başına içme ve kullanma suyu ihtiyacı artıyor. Su kaynaklarına atıkların karışması ile birlikte sularımız kirleniyor. Su kaynaklarının azalması, bizim gibi su stresi çeken bir ülke için riskler içermektedir. Türkiye’nin bu tablo karşısında gereken adımları atması şarttır.

"Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında fark görmüyoruz"

- Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında fark görmüyoruz. Bu amaçla hükümet olarak son 19 yılda ülkemizin, su ve gıda güvenliğini garanti altına alacak pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. 81 il ilçe suyu eylem planı hazırladık. Bu eylem planları ile illerimizin 2040, 2050 ve hatta 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyacını planlamış bulunuyoruz.

Kayıp kaçak oranının yüzde 25’e düşmesi

- Ülkemizde içme suyu temini konusundaki en büyük sorunlardan biri kayıp kaçak sorununun yüksekliğidir. Belediyelerimizin kayıp kaçak oranının yüzde 38’ler seviyesinden yüzde 25’lere düşürülmesi çalışmaları devam ediyor. Yeni su kaynağı araştırmaktan ziyade, mevcut kayıpları azaltmak gerekiyor.

HES’lerde 609 milyar dolar tutarında kamu özel iş birliği

- Suyun medeniyetimizin mihenk taşı olduğunu bilerek, su yatırımlarına ağırlık veriyoruz. 277 milyar liralık yatırımla 600 adet barajı, 590 hidroelektrik santrali (HES), 262 adet içme suyu tesisini hizmete alarak bu alanda destek yazdık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtiğimiz son 3 yılda, su alanında 41 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. 152 baraj ve gölet, 225 sulama tesisi, 46 içme suyu 402 taşkın koruma tesis olmak üzere 1000 tesisi tamamladık. Son HES projelerinde, kamu özel sektör iş birliği sayesinde devletin sırtından 609 milyar dolar tutarında bir yatırım yükünü kaldırdık.

- İklim değişikliği sebebi ile önemi artan depolama yapılarına alternatif olarak 26 adet yer altı barajı inşa ettik. 2023 yılına kadar tamamlanan yer altı barajı sayısını 150’ye yükselteceğiz. Meclis’te bu su kanunu hazırlıyoruz. Tüm bunlarla geleceğimize daha güvenle bakmayı amaçlıyoruz.” (AA-ANKA)