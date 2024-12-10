Erdoğan, Meloni'yle görüştü: İsrail saldırganlığı Suriye'de istikrara katkı sağlamıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Suriye konusunda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yle görüştü. Görüşmede Erdoğan İsrail'in artan saldırganlığına değinerek bunun istikrara katkı sağlamadığını belirtti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yle telefonda görüştü.
Görüşmede Suriye'deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Erdoğan, görüşmede İsrail saldırganlığının bu kez de Suriye'de ortaya çıktığını, bu tutumun Suriye'nin istikrarına katkı sağlamadığını belirtti.