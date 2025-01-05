Erdoğan memleketi Rize'den seslendi: Tarih yazmak için önümüzde bulunmaz bir fırsat var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle,

"Rize’mizin tüm ilçelerindeki kardeşlerimi ayrı ayrı muhabbetle kucaklıyorum. Yeşiline, mavisine, yaylasına, deresine, suyuna, havasına vurgun olduğum. Her şeyden önemlisi insanına aşık olduğum ana yurdum. Baba ocağım Rize’de bizleri tekrar buluşturan Rabbime hamd olsun.

Türkiye’yi sözü dinlenir ülkelerden biri haline getirdik

Bugüne kadar dosta düşmana karşı sizin yüzünüzü kara çıkarmadık. Türkiye’yi üçüncü dünya ülkesi mevkinden aldık dünyanın en güçlü, sözü dinlenir ülkelerinden biri haline getirdik.

'Birileri gibi içi boş palavralar atmıyoruz'

Türkiye yüzyılı ile çıtayı biraz daha yukarıya taşıdık. 2053 ve 2071 Türkiye’sinin inşasını yine bu kadro gerçekleştirecektir. Birileri gibi öyle içi boş palavralar atmıyoruz. Emperyalistlerin senaryolarında biçilen rollere asla güvenmiyoruz. Bizim referansımız medeniyet birikimimizdir. Yarım asrı bulan şahsi siyasi mücadelemizdir. 22 yılını geride bırakan iktidarımızdan ortaya koyduğumuz eser ve hizmetlerdir.

Güneyimizdeki tarihi gelişmeleri, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda attığımız adımlarımızda. Ekonomik sorunlara kalıcı çözümler getirecek programımızda. Süreci sancılı dahi yürüse sonuçları ülkenin ve milletin hayrına olacak politikalarımızla şükran borçlu olduğumuz 85 milyonun her bir ferdi için gece gündüz çalışıyoruz.

'Tarih yazmak için önümüzde bulunmaz bir fırsat var'

AK Parti’nin beldesinden ilçesine, ilinden genel merkezine kadar her kademedeki temsilcisi aslında ateşten bir gömlek giyiyor. Dünyanın ve bölgemizin tarihi bir düşünmeden geçtiği şu kritik günlerde üstlendiği şerefli görevin manasını bilen hiçbir arkadaşımın gözüne uyku girmemesi gerekir. Hep birlikte bir kez daha tarihe not düşmek tarihe mal olmak, tarih yazmak için önümüzde bulunmaz bir fırsat var. Kongrelerde görev alan kardeşlerimin bu fırsatı en güzel şekilde değerlendireceklerine inanıyorum.

Türkiye’nin en büyük sorunu tatlı su siyasetçisi

Türkiye’nin en büyük sorunu tatlı su siyasetçisi tipinin her yeri işgal etmiş olmasıdır. Kayda değer hiçbir iş yapmadan sadece lafla, polemikle, yalan yanlış sosyal medya paylaşımları ile siyasetçilik oynayan bu tipler maalesef bizim aramıza da sızabiliyor.

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