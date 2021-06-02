Erdoğan: Merkez Bankası Başkanı ile görüştüm, faizleri düşürmemiz şart

TRT'de katıldığı programda gündemdeki gelişmeleri değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini, faiz yükünün düşürülmesinin şart olduğunu söyledi.

Erdoğan, konuya ilişkin, "Faizleri düşürmemiz şart. Temmuz ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Faiz yükünü biz yatırımların üzerinden kaldırırsak, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, ondan sonra maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız. Bütün mesele maliyet enflasyonundan faiz yükünü kaldırmaktır" ifadelerine yer verdi.

Yeni anayasa için 128 madde üzerinde çalışacağız

Canlı yayında soruları yanıtlayan Erdoğan, "Parlamenter demokrasi bizim için mazı oldu" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasayla ilgili olarak 128 madde üzerinde bir çalışma yapılacağını açıkladı. Erdoğan, yeni anayasa çalışmasının bittiği zaman taslağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye takdim edeceklerini söyledi.



Erdoğan konuşmasında öne çıkan mesajlar şöyle:

"128 madde üzerinde bu çalışmamızı yapacağız, çıkarılması, ilave edilmesi gerekenleri konuşacağız, 'tamam' dediğimiz anda Devlet Bey'e takdim edeceğiz.

Adeta bir Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içinde olduk. Bu kurulla çalışmamızı yürütelim ve en geniş anlamda uzlaşı sağlayalım istiyorum.

Bunların anayasa metni hazırlığında millilik ve yerlilik olmayacak. Dağdaki PKK'lıyla mı milli bir anayasa yapacaksınız? Bu milletin anayasası dediğiniz zaman bunun milli, yerli boyutunun olması şart.

Artık parlamenter demokrasi bizim için mazi oldu. Millet için de mazi oldu.

ABD Başkanı Biden ile görüşme

Ön hazırlıklarımızı yaptık, yapıyoruz. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri niçin böyle bir gerilim safhasında, bunu soracağız. Artık bıktık, her 24 Nisan gelir, 'Amerika Ermenilerle ilgili ne diyecek?' Bütün işin bitti de Ermenilerin avukatlığına sen mi soyunuyorsun?

Senden önce ABD'yi yönetenler bu işi senin kadar bilmiyor muydu? Onların hiçbirisi bu ifadeyi kullanmadı.

ABD bizim müttefikimiz ise bu müttefik bizim yanımızda mı yer alacak, teröristlerin yanında mı yer alacak? Maalesef teröristlerin yanında yer alıyorlar.

Macron'un kimlerle iş tuttuğunu biliyoruz

NATO'nun üyesi olan bir ülkenin başındaki kişi 'beyin ölümü gerçekleşti' diyorsa herhalde bunu NATO'nun hesaba çekmesi gerekir. Macron'un Libya ve Suriye’de kimlerle iş tuttuğunu da biz biliyoruz.

Zonguldak'ta müjde vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü Zonguldak'ta petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin müjde vereceğini bildirdi.

Mısır'la ilişkiler

Mısır'la Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar geniş bir alanda ciddi iş birliği imkanlarımız bulunuyor. Mısır halkını çok iyi tanırım, severim, bağlantılarımızın kültürel yönü çok güçlüdür. Dolayısıyla yeniden bu süreci başlatmakta kararlıyız.

Mahmur, Kandil'in kuluçka yuvasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil bataklığını bir daha asla terörün mikrobunu yaymayacağı şekilde kurutmakta kararlı olan bir Türkiye gerçeğini bunlar görecekler, bilecekler." ifadesini kullanarak, "Mahmur, Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır. Bu kuluçka yuvası adeta şehir merkezinde palazlanıyor. Bunun üzerine gitmezsek sürekli üretmeye devam edecektir." dedi.

7 milyon haneye nakit yardımı gerçekleştirdik

Bütün ilave tedbirlerin bir paketini açıkladık. Salgın döneminde devletimiz tüm imkanlarını seferber etti. Yaptığımız harcamalar 104 milyar lirayı bulacak. Tüm emeklilerimizin bayram ikramiyelerini yükselttik. Kurban bayramında da aynı şekilde olacak. 7 milyon haneye nakit yardımı gerçekleştirdik. Verdiğimiz tüm desteklerin miktarı haziran sonu itibarıyla 181 milyar liraya ulaşacaktır."

İkinci çeyrekte güçlü bir büyüme öngörülüyor

Ekonomimizin ilk çeyrekte yüzde 7 büyümesi ciddi bir başlangıç oldu. Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi Türkiye'dir. Göstergeler yılın ikinci çeyreğinde de güçlü bir büyüme olacağını öngörüyor.

Kanal İstanbul

İlk köprünün temelini Haziran'da atacağız. Ardından 5 köprünün daha temeli atılacak. Size bir müjde daha vereceğim. Öyle bir şehircilik projesi ki; kanalın her iki tarafında konutlarla devasa bir şehir oluşacak. Biz bu proje döneminde iki yüz bilim adamıyla çalışma yürütüldü. Kültürel değerlerin nasıl korunacağına yönelik planlar yapıldı. Kanal İstanbul projesine kararlı bir şekilde devam ederek güçlü bir adım atalım dedik. Yerli ve yabancı olmak üzere çok güçlü konsorsiyumlarla projeye devam edeceğiz.