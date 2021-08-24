Erdoğan: Merkez Bankası rezervleri 115 milyar doların üzerine çıkacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, "Cari açığı 2019'da fazlaya dönüştürmeyi başarmıştık, yakında yeniden aynı tabloyu göreceğiz." diyen Erdoğan, "Merkez Bankası rezervlerimiz şu an 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Dövizdeki dalgalanma başta olmak üzere yaşadığımız hadiseler sebebiyle bir miktar düşen milli gelirimizi en kısa sürede trilyon doların üzerine çıkaracağız." diye konuştu.

"2023'te kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yerli otomobilimizin üretim süreci planlandığı şekilde yürüyor. İnşallah 2023'te kendi otomobilimizi yollarda göreceğiz.

Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere pek çok alanda dünyanın sayılı savunma sanayi üreticisi ve ihracatçısı ülkeleri arasına girmiştir."

Memur maaş zammı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarındaki artışa ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022-2023 yılları için memur maaşlarındaki artış oranı ortalama yüzde 31,2 ve miktar olarak 1352 lira olarak gerçekleşmiştir. Kamu işçilerimizden sonra memurlarımızı da enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirdik.

En düşük memur maaşı 4 bin 348 liradan 5 bin 700 liraya yükselmiştir."

Orman yangınları

Erdoğan, Manavgat, Bodrum, Marmaris ve Milas'ta meydana gelen yangınlarla ilgili, "Eşi benzeri görülmemiş yangınların izlerini silmekte kararlıyız. Allah'ın izniyle bu devlet güçlü, bu millet güçlü ve biz bunu başaracağız." dedi.