Erdoğan mesajı açıktan verdi: Değişim başlıyor, işte AK Parti'de değişecek kadrolar

AK Parti’de seçim sonuçlarına ilişkin istişare sürecinde sona yaklaşılıyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü grup toplantısında değişim mesajını “Yorulan arkadaşlarımız varsa, hatası, kusuru olanlar varsa, kardeşlik hukukumuzu koruyarak onları dinlenmeye alacağız” ifadesiyle verdi.

Türkiye gazetesinin haberine göre; AK Parti’de birkaç gün içinde ilk adım atılacak. Bu kapsamda, Genel Merkez’de en az beş genel başkan yardımcısının görevden alınacağı, yerine atanacak isimlerle kongre sürecinin yürütüleceği belirtiliyor.

AK Parti kaynakları “Mevcut kadro ile kongreye gidilmeyecek. Parti yönetimi değişecek, yeni yönetim kongre sürecini yürütecek” bilgisini verdi.

Kabine’de de değişim yolda

AK Parti kulislerinde, değişimin parti yönetimi ile sınırlı kalmayacağı kabine ve külliye bürokrasisinde de değişiklikler olabileceği kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı politika kurulları ile başdanışmanların sayısının düşürüleceği, bu konuda cumhurbaşkanlığı bünyesinde bir çalışma yapıldığı öğrenildi. Politika kurullarının yapısında da değişiklikler olacağı ifade edildi.

Erdoğan’dan en net değişim mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü grup toplantısında partililere seslenirken, değişim mesajını şu ifadelerle vermişti:

* Her kongre sürecini kadrolarımız arasındaki bir bayrak yarışı olarak görüyoruz. Yorulan arkadaşlarımız varsa, hatası, kusuru olanlar varsa, kardeşlik hukukumuzu koruyarak onları dinlenmeye alacağız. Yeni heyecanlı, dinamik arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz. Kurulduğumuz günden beri yenilenerek, tazelenerek geliyoruz. İnşallah bundan sonra da aynı çizgide hareket edeceğiz.