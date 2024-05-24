Erdoğan mesajı verdi, değişim başladı: Büyükşehirlere de yansıyacak

AK Parti’de 31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin birinci parti çıkmasının ardından muhasebe süreci devam ediyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında değişime yönelik şu kesin mesajı vermişti:

* Her kongre sürecini kadrolarımız arasındaki bayrak yarışı olarak görüyoruz. Yorulan, motivasyonunu yitiren arkadaşlarımızı kardeşlik hukukumuzu koruyarak dinlenmeye alacağız; yeni, heyecanlı arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendireceğiz.

Erdoğan: Yeni adımlar atılacak

MKYK toplantısında kurmaylarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan parti içerisinde değişimi mutlaka gerçekleştireceklerini söyledi.

Türkiye gazetesinin haberine göre; Erdoğan “Seçim sonuçlarını istişare etmeye devam ediyoruz. Sonuçlar, araştırmalar ve analizler olgunlaştıkça yeni adımlar atılacak. Yeri ve zamanı geldiğinde; kırmadan, dökmeden, küstürmeden değişimi yapacağız” diye konuştu.

Değişim Rize’den başladı

Erdoğan tarafından da dile getirilen AK Parti’deki değişime bazı illerden başlandı. İlk istifa, AK Parti’nin yerel seçimlerde yüzde 54,7 ile en yüksek oyu aldığı Rize’den geldi. Hemen ardından, Adıyaman ve Batman il başkanları istifa ettiklerini duyurdu.

Büyükşehirlere de yansıyacak

Ankara il başkanlığındaki bazı birim sorumlularında da değişime gidildi. AK Parti’de teşkilatlardaki değişimin büyükşehirlere de yansıyacağı öğrenildi. Ankara’da ise, İl Sekreteri, Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı, AR-GE’den sorumlu İl Başkan Yardımcısı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı da değişti.