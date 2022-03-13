Erdoğan-Miçotakis görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesi sona erdi.

Erdoğan-Miçotakis görüşmesi 14.00'te başladı. Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 2 saat sürdü.

Görüşme sonrası yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla değişen Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan'ın özel sorumluluk taşıdığına değinildi.

İki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın karşılıklı ve bölgesel faydaları üzerinde durulduğu görüşmede, Türkiye-Yunanistan arasındaki iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Görümede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege sorunları, azınlık, terörle mücadele, yasadışı göç konularında ilerleme, ilişkileri ileri taşıma inancını koruduğunu ifade etti.