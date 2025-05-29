Erdoğan: 'Millet Bahçelerimizi afet anlarında toplanma alanı olacak şekilde tasarladık"
İstanbul’un Fethi’nin 572. Yılı Kutlamaları ve Millet Bahçeleri Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçelerinin afet anlarında toplanma alanın olacak şekilde tasarlandığını ifade etti. Erdoğan ayrıca, "İstanbul depreminde bunun ne kadar önemli olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Millet Bahçesi’nde düzenlenen "İstanbul’un Fethi’nin 572. Yılı Kutlamaları ve Millet Bahçeleri Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
* Her biri titiz bir çalışmanın, yoğun bir gayretin ürünü olan 4 yeni millet bahçemizi göz bebeğimiz İstanbul'umuza kazandırıyoruz.
* İstanbul’un fethi, milli kimliğimizin tüm dünyaya ilanı oldu.
* İHA'larımızla SİHA'larımızla insansız denizaltı araçlarımız ve daha nice teknolojiyle bugünün savaş konseptini değiştirmeye devam ediyoruz.
* Yıllarca başkalarının kapısında bekletildiğimiz savunma sanayii alanında, artık kapısı çalınan ülke haline geldik.
* Karadeniz'e Osman Gazi gemimizi uğurladık. Orada denizin altında araştırmalar yapıp oralardan doğal gaz çıkararak vatandaşlarımızı çok daha rahatlatacağız.
* Sadece İstanbul'da 5 milyon 579 bin metrekarelik alanı kapsayan 34 millet bahçemizi kullanıma açtık. 20 millet bahçemizin de yapımı sürüyor.
* Millet Bahçelerimizi afet zamanlarında toplanma alanı olacak şekilde tasarladık. İstanbul depreminde bunun ne kadar önemli olduğunu gördük.
"Muhalefetin en sevdiği yeşil..."
* Ne yazıyordu bu CHP'liler, 'Zulüm 1453'te başladı.' TEKNOFEST gençliği ecdanın izinde ufuklar açıyor. Biz artık sizlerin zamanının misafiriyiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah sizler inşa edeceksiniz.
* Son yolsuzluk soruşturmasında bir kez daha gördük ki muhalefetin en çok sevdiği yeşil, Benjamin Franklin yeşili.
* Ecdadın ruhunu şad eden gençlik, Teknofest gençliğidir.
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