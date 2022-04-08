Erdoğan: Milletimizi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da bulunan Büyük Çamlıca Camii Külliyesi'nde yer alan Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesinin açılış törenine katıldı.

Programda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz, camimizin ve müzemizin inşasında büyük katkıları olan Gürsoy ailesinden Abdurrahman kardeşimizi rahmetle yad ediyorum. Yaklaşık 3 yıl önce ibadete açtığımız camimiz ve külliyemiz, İstanbul'un silüetine değer katan bir eser oldu. Bugün açılışını yapacağımız İslam Medeniyetleri Müzesi de külliyemizin en önemli bölümlerinden biridir. Müzemizde sergilenecek eserler, bu topraklara yepyeni bir çehre kazandıran İslam medeniyetinin bin yıllık birikimini temsil ediyor. Milli Saraylar İdaremiz tarafından hazırlanan bu müzenin tematik bölümlerinde İstanbul'daki seçkin müzelerden getirilen 650 eser sergileniyor. Bunlar arasında peygamber efendimizin eşyalarından, Kur’an-ı Kerim'in ilk nüshalarına, Türk dokuma sanatının örneklerinden mimari ve dekoratif eşyalara, hat sanatından çini örneklerine kadar, her biri diğerinden kıymetli eserler de bulunuyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul'un tarihi, coğrafi ve kültürel yapısını yansıtan, şehrimize çok yakışan bu müzenin ziyaretçileri, medeniyetleri inşa eden asli gücün ilim ve hikmet olduğunu fark edeceklerdir. Diğer bütün kültür sanat eserleri işte bu ilim ve hikmet çatısının altında kendini üretmekte, inşa etmekte, yükseltmekte, geliştirmektedir. Asırlar boyunca tıptan edebiyata, mimariden giyime, astronomiden, şehirciliğe her alanda dünyanın öncülüğünü yapan bir medeniyetin mensupları olarak önce kendimizi tanımaya ihtiyacımız var. İslam medeniyetini yok sayarak dünya tarihi yazmanın ve bilimde bugünkü seviyeye nasıl gelindiğini kavramanın imkansızlığı müzemizde sergilenen eserler sayesinde bir kez daha anlaşılacaktır. Asırlar boyunca farklı inanışların, farklı kültürlerin, farklı yaşama biçimlerinin beşiği olmuş İstanbul'umuz bu eseri de gururla taşıyacaktır Ülkemiz bir dönem maalesef tarihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle bağını koparmak için özel gayret sarfeden bir zihniyetin tasallutu altında kaldı. Ecdadın bin bir emekle kurduğu şehirlerimiz binlerce yıllık medeniyet değerlerimiz bilinçli şekilde tahrip edildi. Yakın tarihimiz bu acı hakikatin hatıralarıyla doludur.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, “Geçmişin eksiklerini telafi etmenin ötesinde, maziden atiye kurduğumuz köprü ile milletimize yepyeni bir gelecek inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Edebiyatından mimarisine, insani dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar bütün unsurları ile bizim olan muhteşem bir medeniyeti yeniden ayağa kaldırıyoruz. İçinde bulunduğumuz Büyük Çamlıca Camii'ni de, açılışını yaptığımız İslam Medeniyetleri Müzesini de bu inkişafın sembolleri olarak görüyoruz. Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere inşallah meydanı bırakmayacağız. Medeniyetimizin izlerini silinmez kılmak gayesiyle ülkemizin dört bir yanında yeni eserler inşa etmeyi sürdüreceğiz. Ülkemize kazandırdığımız eserleri ve hizmetleri eleştirenleri, Mimar Sinan'ın yaptığı minareyi eğri bulan çocukların durumuna benzetiyorum. Halbuki Mimar Sinan'ın eserleri üzerine söz söylemeye cüret edenin önce kendinin bir Sinan seviyesine gelmesi gerekir. Karşı çıkamadıkları eser ve hizmetlerin bile üzerine ‘ama’ diye başlayan cümlelerle gölge düşürmeyi adet haline getirenleri kendi müktesebatlarını ortaya koymaya davet ediyorum. İşte o zaman herkesin kalibresi ortaya çıkacaktır.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı

Erdoğan, 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı Açılışına da katıldı.

Açılışta konuşan Erdoğan, “Büyük Çamlıca Cami'mizin altında İnşallah müzemizi de açıyoruz ve bu müzede, senede bir, bazen iki kez elimizdeki tüm objeler sergilenecek. Ve milletimize tamamıyla bu objeler, onların hizmetinde olacak. Salgın sebebiyle iki yıldır ara verilen fuarlarımızın bu yıl yeniden başlamış olmasından memnuniyet duyuyorum. Bizim medeniyetimiz ‘yaradan Rabb'inin adıyla oku’ emri üzerine bina edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'i ruhu, lafzı ve cismiyle her şeyin üzerinde tutan bir kültürel müktesebata sahibiz. Biraz sonra açılışını yapacağımız İslam medeniyetleri müzesinde Kur’an-ı Kerim'in en güzel şekilde yazılışından mahfazalarına kadar pek çok sanat eseri de sergileniyor. Böyle bir medeniyetin mensuplarının kitap dostu olması kadar tabii bir durum yoktur. Tarihimizde elli, altmış yıllık hayatlarına 500’e yakın eser sığdıran, bunlardan günümüze kalanlarını dahi hakkıyla okuyup hıfzetmenin bir ömre bedel olduğu Gazali gibi, İbni Sina gibi abidevi isimler vardır. En büyük vasfı fetihler yapmak devletler kurmak olan ecdadın ‘kalem, kılıçtan keskindir’ sözü okumaya ve yazmaya verdiği öneme işaret eder. Ülke ve millet olarak beka mücadelesi yürüttüğümüz asırlarda sadece topraklarımızı ve kardeşlerimizi geride bırakmakta kalmadık, kültürel bir çoraklıkla da karşı karşıya kaldık. Türkiye’nin geri kalmışlığı sadece insanlarımızın günlük hayatlarında yokluklar, yoksulluklar ile ilgili değil, asıl geri kalmışlığı zihinlerde yaşamıştık. İnsanların kılıklarına, kıyafetlerine, ibadetlerine, oturmalarına, kalkmalarına takılı kalanlar, milletimizin bizi biz yapan asıl mirasına sırt dönmüştü. Ülkemizin son 20 yılda gerçekleştirdiği büyük demokrasi ve kalkınma atılımının en güzel en hayırlı neticelerinden biri milletimizin diğer alanlarla birlikte okuma yazma üretme konusunda da önün açmış olmasıdır. Bugün Türkiye, kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından Uluslararası Yayıncılık Birliği içinde ilk 10'da yer alan bir yere gelmiştir. Mesela 2000 yılında ISBN numarası verilen kitap sayısı 9 bini bile bulmazken bu rakam geçen sene 87 bini aşmıştır. Önde gelen araştırma şirketlerimizin yaptıkları çalışmalar, okuma oranının son 14 yılda 2 katından fazla arttığını göstermektedir. Bu artışın en çok da gençlerimiz arasında yaşanıyor olması geleceğimiz adına bize umut vermektedir. Rabbimden bizleri sağlıkla, huzurla bayrama eriştirmesini temenni ediyorum.” dedi.