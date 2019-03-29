Erdoğan: Milli iradenin karşısında mum gibi olacaklar

29 Mart 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer’de düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Seçim sonrası büyükşehir ve 39 belediye başkanı ile Sarıyerlilerin evine misafir olacaklarını aktaran Erdoğan, "Bazıları anket yapıyor, hiç kafanızı takmayın, gerçek anket Pazar günü belli olacak. Milletin takdiri neyse odur. Milletin iradesinin üstünde bir irade tanımıyorum, sırtımızı size ve Allah'a dayadık. 3-5 oy için bölücülerle kirli, kanlı pazarlıklar yapma zilletine düşmedik. İstiklal Marşı okumaktan imtina edenleri, bırakın belediye başkan adayı göstermek, kapımıza yanaştırmadık. Buradan Adalar'a sesleniyorum, siz İstiklal Marşımızı dahi okumayan bu adamları mı belediye başkanı seçeceksiniz? Sizlere orada avukat bir hanımefendi kardeşimi aday olarak sunduk. Adalar'a dört dörtlük layık. Bunları görerek, Adalar halkı tavrını koyar ve Özlem kardeşimi belediye başkanı seçer." diye konuştu.

Erdoğan, Batılılara şirin görünmek, birkaç kendini bilmezden "aferin" almak için yurt dışı seyahatlerini Türkiye'yi şikayet etme furyasına dönüştürmediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bay Kemal, Almanya'da terör örgütünün paçavrasını federal parlamentoda gösteren bir terör örgütü destekçisiyle yan yana resim veriyor. Kimin ne dediğine değil, daima milletimizin bize ne söylediğine, bize nasıl bir istikamet çizdiğine baktık. Türkiye'nin son 17 yılı rekor ve başarılar dönemidir. Türkiye'nin son 17 yılı Marmaray, Avrasya Tüneli gibi bir birbirinden önemli gurur abidelerini ülkemize kazandırdığımız bir dönemdir. Cumhuriyet tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini hayata geçirmek, bizlere, hükümetlerimize nasip oldu. Muhalefet önemsizleştirmek istese de bu seçimler, şehirlerimizin geleceği yanında, milletimizin istiklali ve ülkemizin istikbali için son derece kritiktir. Kur oyunları oynuyorlar, faiz ,enflasyon... Biz yerel seçim yapıyoruz, belediye seçimi yapıyoruz. Bu yerel seçimin ekonomi ile bir alakası var mı? Ekonomiyi belirleyecek olan biziz. Şu anda bu devletin başında kim var? Bu kardeşiniz var, benimle beraber kabinem var. Belediye başkanları kendi bütçelerini idare etsinler yeter."

CHP'nin Sarıyer Belediye Başkanı ve ekibinin son 5 yılda yaptıklarına dikkati çeken Erdoğan, "Sarıyer'e ne verdi? Ben de bu Sarıyer'de oturuyorum. Dolayısıyla ne var ne yok görüyoruz. Sizlere hizmetkar olacak bir aday belirledik." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Kur oyunları ve terör örgütleri üzerinden Türkiye'nin bağımsızlığına kastedenler, 31 Mart sonrasında ya daha fazla pervasızlaşacaklar ya da milli iradenin karşısında mum gibi olacaklar, Cumhur İttifakı karşısında mum gibi olacaklar. Türkiye'nin güçlenmesini hazmedemeyenler, 31 Mart sonrasında ya daha azgınlaşacaklar ya da kendilerine çekidüzen verecekler. Son 4 yıldır kıpırdayamaz hale getirdiğimiz bölücüler, ya zafer sarhoşluğuna kapılacak ya da bir daha asla unutamayacakları bir yenilgi yaşayacaklar. 31 Mart akşamında ya Kandil'deki terör ağalarını sevindireceğiz ya da Türkiye'ye umut bağlayan mazlum ve mağdurları sevindireceğiz. 31 Mart akşamında ya Pensilvanya'daki şarlatanı umutlandıracağız ya da 15 Temmuz kahramanlarının umutlarını şad edeceğiz. Kandil'in emrindeki partinin eş genel başkanı CHP'nin İstanbul ve Ankara büyükşehir adaylarına şimdiden resti çekti."

"Durmak yok çok gayret edeceğiz"

Erdoğan, partisinin Sarıyer mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye'de Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerinin bulunduğunu ama Kürdistan diye bir bölgenin olmadığını belirterek, "Nerede o? Irak'ın kuzeyinde." ifadesini kullandı.

"Bay Sezai, terör sevicileriyle beraber defol, Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan bölgesine git" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi CHP kimlerle ortaklık yapıyor? Bunlarla. Başka? HDP. Başka? Maalesef Saadet. Dörtlü mekanizma. Şimdi bu dörtlü mekanizmaya, ben diyorum ki gelin inşallah pazar günü bir Osmanlı tokadını sandıklarda atalım. Ama şimdi ben siz hanım kardeşlerimden çok büyük destek bekliyorum, çok büyük gayret bekliyorum. Zira kale içeriden fethedilir."

Gençlere de seslenen Erdoğan, "Durmak yok çok gayret edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bir tanesi de çıkıyor ne diyor biliyor musun? Bir tane kadın, o da diyor ki 'Biz sırtımızı YPG'ye dayadık, YPJ'ye dayadık, PYD'ye dayadık.' Be ey kadın, biz de sırtımızı milletimize ve Allah'ımıza dayadık. Şu anda Sarıyer'i 5 yıldır yöneten zihniyet bunlar değil mi? Bu CHP, bunlardan farklı mı? Bunlarla zaten el ele omuz omuza. Dolayısıyla bu oyunu bizim bozmamız lazım. Bu oyuna bir daha gelmememiz lazım. Onun için diyorum ki ne yapalım yapalım, pazar günü bu işin gidişini değiştirelim."

"İmamoğlu'nu kim tanıyor dünyada?"

"Şimdi ben buradan soruyorum, seçimden sonra bu parti şayet kazanırsa, CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerine eş başkanlar atayacak mı?" ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer öyleyse bunların kim olduğunu bilmek, bu şehirde yaşayan insanların hakkı değil mi? Meydan okuyor adam. İstanbul başı onlara göre İmamoğlu, bilecek ki 3 milyon Kürt'ün burada hakkı var. Ya sen bir defa kendin Kürt değilsin. Sen ne idiği belirsiz birisisin. Benim Kürt kardeşlerimin oylarına sen nasıl oluyor da ipotek koyuyorsun? Biz bugün, Güneydoğu'da ve Doğu'da güçlü bir siyasi partiyiz AK Parti olarak. Güneydoğu'nun içinde Gaziantep de var, Şanlıurfa da var. Bütünüyle bunları aldığın zaman bakıyorsun ki AK Parti burada birinci parti. Böyle bir gücümüz var. Şimdi ben diyorum ki Sarıyer'de de Binali Kardeşim bunlarla mukayese edilmeyecek bir güce sahip. Dolayısıyla CHP'nin adayı, Binali Yıldırım ile aynı teraziye konulabilir mi? Böyle bir ismi biz İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gönderdik. Niye? Hem dünyayı tanıyor, dünya da onu tanıyor. İmamoğlu'nu kim tanır dünyada?"

Cumhurbaşkanı olarak 4.5 yıl daha Türkiye'nin başında olacağını, Yıldırım'ın İstanbul'da, Salih Bayraktar'ın da Sarıyer'de 5 yıl bu işin başında olacağını dile getiren Erdoğan, "Vereceğiz el ele bugüne kadar Sarıyer'in eksiği ne ise bunları tepeden tırnağa ele alacak, Sarıyer'i boğazın çok çok güzel bir yeri haline getireceğiz. Biz dertliyiz, bunlar gibi değiliz. Çünkü CHP demek, çöp, çukur, çamur demektir. CHP demek, yolsuzluk, yokluk, yasaklar demektir. Diyorum ki gelin kurtulalım bunlardan. Kurtaralım Sarıyer'imizi, Sarıyerlileri buradan." dedi.

Erdoğan, CHP gibi istismar siyaseti değil, hizmet siyaseti, eser siyaseti yaptıklarını, oy versin, vermesin tüm illere, ilçelere, 82 milyonun her bir ferdine aynı kalitede hizmet verdiklerini belirtti.

"Gençliğin yanında olan biziz"

Gençlerin 1994'ün İstanbul'unu bilemeyeceğini dile getiren Erdoğan, "Şimdi gençler oyu bizimle kullandı. 30 yaş seçilme yaşıydı. 18 seçmeydi. Biz geldik 30 yaşı 18'e indirdik. Seçme ve seçilme yaşı 18 oldu. Kiminle? AK Parti'yle. Gençliğin yanında olan biziz." diye konuştu.

Erdoğan, CHP'nin yönettiği İstanbul'un durumunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"Suyumuz var mıydı? Çöp dağları var mıydı? Hava kirliliği? Ben göreve geldiğimde 50 bin haneye doğal gaz veriliyordu, ben bunu 1 milyon 250 bine çıkardım. Şu anda ise 5 milyon 350 bin evde doğal gaz var. Onun için hava kirliliği yok. Yaparsa AK Parti yapar. CHP bunları yapamaz. Çöp, çukur, çamur... Bunlarda yolsuzluk, yasaklar ve yokluk var. Bakın, İstanbul susuzdu. 'Peki Erdoğan sen ne yaptın?' Söyleyeyim. Biz, Istranca Dağları'ndan, dağları delerek 140 kilometreden İstanbul'a suyu getirdik Terkos'a. Aynı şekilde 'Bir aksilik olur' dedik. Melen'den 180 kilometre Ömerli'ye su getirdik. Dedik ki 'Yine de işi sağlama alalım.' Ne yaptın? Boğaz'ın altında içinden Renault aracının geçeceği çapta büyük bir boru döşedik. Baypas yapıyoruz. Anadolu Yakası'nda su sıkıntısı olursa oraya pompaj, eğer Avrupa Yakası'nda olursa bu tarafa. Bütün bu tedbirleri aldık. İstanbul'da şu anda 2040 yılına kadar su sıkıntımız yok. Bu daha da ileri doğru inşallah aktarılacak."

"Pazar günü yapılacak seçim, koltuğundan da edebilir"

CHP'nin İstanbul'u susuz bıraktığını ve hava kirliliğine mahkum ettiğini anlatan Erdoğan, "Bize maske dağıtmadılar mı? Bütün bu maskeleri biz geldik attık. Bunlar bizimle oldu. Ümraniye'de vahşi çöp depolama alanı patladı, 39 vatandaşımız öldü. Bunun hesabını verdi mi CHP? Yok. Şimdi utanmadan, sıkılmadan '17 yılda ne yaptınız?' diyor. İşte burada Yavuz Sultan Selim Köprüsü var. Soralım Bay Kemal'e Yavuz Sultan Selim Köprüsü nerededir bilmez. Bilir mi? İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı oldu Bay Kemal hatırlayın. Kağıthane'ye ne diyordu? 'Kağıttepe.' Bay Kemal bu. Ne cumhurbaşkanı ne de İstanbul'a büyükşehir belediye başkanı oldu ondan sonra. Niye? Korkuyor. Böyle bir şeye girmez. Çünkü onun tek şeyi, şu anda oturduğu koltuğu kaybetmemek. Çünkü delegasyonu kendi ayarlıyor ya. Onun için orayı, koltuğu kaptırmaz. Orada sağlamda. Şimdi pazar günü yapılacak seçim, onu koltuğundan da edebilir. Onu söyleyeyim. Onun için iyi yüklenmemiz lazım. Biz tabii bunlarla kalmadık. Siz Osmangazi'yi de biliyorsunuz. Hiç Marmaray'ı kullandınız mı? Nasıl buldunuz? Milyonlar oradan geçiyor. Avrasya Tüneli'ni? Bunlara bile karşı çıktılar biliyor musunuz? Allah'tan ki Marmaray denizin altından geçtiği için bilmiyorlar. Onlar görmeden o işi bitirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ün yapılmaması için sürekli Sarıyer'e gidip geldiğini belirterek, buna rağmen köprüyü bitirdiklerini söyledi.

Milletin menfaatine ne varsa herkese rağmen bunları yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini anlatan Erdoğan, İstanbul'u İzmir'e bağlayan yolların önemine işaret etti.

Kaynak: AA