Erdoğan: Mısır alım fiyatı ton başına 5 bin 700 lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısından sonra açıklamalarda bulundu. Erdoğan yeni ekonomi programı ve enflasyona karşı alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

Enflasyonun etkilerini gelirleri dengelemeye çalışarak bertaraf etmeye çalıştıklarını belirten Erdoğan özetle şunları söyledi:

"Gaziantep ve Mardin'deki kazalar tüm boyutlarıyla soruşturularak gerekli işlemler yapılacaktır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine destek sağlayacağız.

Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri süratle uygulamaya geçireceğiz.

Eylülün ilk haftasında 3 ülkeyi kapsayan bir Balkan Turuna çıkacağım.

Ukraya Rusya savaşı etkilerini göstermeye devam ediyor. Türkiye olarak bu savaşın barışla sonuçlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Amacımız Sayın Putin ile Sayın Zelenskiy'i ülkemizde bir araya getirerek bu krizi çözmektir.

Ekonomide köklü bir dönüşümü adım adım hayata geçirdik. Mandacı iktisatçılar hala programı kötülemeye devam ediyor.

İktisat teorileri ve uygulamaları, fizik ve matematik gibi her yerde geçerli uygulamalar değildir. Bir ülkede başarılı bir modelin başka bir yerde başarılı olacağı garantisi yoktur.

Bütün dünya yüksek enflasyon ve işsizlik ile boğuşuyor, enflasyonun çok yüksek seyretmesi üzüntü vericidir. Burada dikkat edilmesi gereken şey, enflasyonun genel ekonomideki etkisidir.

Biz enflasyonun etkilerini her kesimin gelirini dengelemeye çalışarak bertaraf etmeye çalışıyoruz. Enflasyonsuz yaşamaya alışmış ülkelerde bizimkine kıyasla daha küçük rakamların etkileri fazlaca hissediliyor.

Ekonomi politikamızı belki 20 yıl önce yapamazdık çünkü o dönem askeri ve sanayi altyapımız sağlam değildi. Biz tıpkı güvenlik, enerji, sosyal politikalarımız gibi kendi çıkarlarımıza göre belirlemeyi sürdüreceğiz.

Artık hiç kimsenin dövize ve altına yönelmesi için sebep kalmamıştır. Vatandaşlarımızı Türk lirası mevduat hesaplarına davet ediyorum. Evine, arsasına, stoktaki malına enflasyon ile ve girdi maliyetiyle fazla zamlar yapmak gemide bir delik açmaktır.

TMO, mısır alım fiyatını ton başına 5.700 TL olarak uygulayacaktır.

Bu yıl yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak yavrularımızın masalarında hazır bulacaksanız."