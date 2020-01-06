Erdoğan: MİT Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor

06 Ocak 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın (MİT) Etimesgut ilçesindeki Bağlıca semtinde inşa edilen yeni binası "KALE"nin hizmete açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Ülkemizin ve dünyanın kritik bir süreçten geçtiği şu dönemde, MİT'in desteğine her zamankinden daha çok ihtiyaç bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bölgesel ve küresel güçlerin coğrafyamızdaki rekabetinin yol açtığı karmaşık ve değişken tablo karşısında elimiz, kolumuz bağlı duramayız."

Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de ülkemiz aleyhine oluşturulan bölgesel ittifakların ve güç mücadelesinin sonucu, yakın geleceğimiz için hayati öneme sahiptir." diye konuştu.

"Türkiye, MİT'in çalışmalarıyla dünyanın her yerinde hareket edebilme imkanına kavuştu"

MİT'in Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasındaki rolüne de değinen Erdoğan, "Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasında teşkilatımızın (MİT) oynadığı rol, uluslararası düzeyde ülkemizin yüzünü ağartacak mükemmelliktedir." dedi.

Erdoğan, MİT'in son dönemde terör örgütü PKK'ya karşı yaptığı operasyonlara ilişkin, şunları kaydetti:

"MİT, son dönemde PKK'nın lider kadrosuna yönelik Kuzey Irak'taki operasyonlarla, kendini en güvende hissettiği yerleri örgütün adeta başına geçirmiştir."

Erdoğan, MİT'in Libya'da da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getirdiğini belirterek, "Türkiye, MİT'in başarılı çalışmalarıyla, hiçbir ülkenin yardımına ihtiyaç duymadan dünyanın her yerinde hareket edebilme imkanına kavuştu." ifadelerini kullandı.

Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu oluşturuldu

Kendisinin başkanlık edeceği bir Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulunun oluşturduğunu bildiren Erdoğan, şunları aktardı:

"Faaliyete geçmesiyle koordinasyon meselesi çözülmüş olacaktır. Önümüzdeki dönemde yurt dışında daha fazla örtülü faaliyet yürüten, teknik ve siber istihbaratta daha etkin istihbarat yapısı hedefliyoruz. İnternetin teröristlerce ve casuslarca etkin şekilde kullanıldığı bir dönemde, teşkilatın siber alana daha fazla eğilmesi kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün olduğu gibi gelecekte de sınırlarımız içinden ve dışından ülkemize yönelik tehditlerin süreceği açıktır. Bizim de diğer alanlarla birlikte ve hatta öncelikli olarak istihbaratımızı bu gerçeğe uygun şekilde geliştirmemiz şarttır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA