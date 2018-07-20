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Erdoğan, Moldovalı mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile telefonda görüştü

Erdoğan, Moldovalı mevkidaşı ile görüştü
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri daha da güçlendirmeye yönelik görüş teatisinde bulunuldu.

Bu konuda ortak projelerin ve karşılıklı üst düzey ziyaretlerin önemine işaret eden Başkan Erdoğan ve Moldovalı mevkidaşı Dodon'un, ikili iş birliğini her alanda geliştirme kararlılıklarını da teyit ettikleri belirtildi.

Kaynak: AA

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