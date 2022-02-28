Erdoğan: Montrö'yü kullanma kararındayız

Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki Türkiye'nin iki komşusu Türkiye ve Ukrayna'nın çatışmasını önlemek için Türkiye'nin çabalarını sürdürdüğünü söyledi. Her iki ülkeye de sorunun diyalog yoluyla çözümü için çağrıda bulunduklarını belirtan Erdoğan, "Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkiyi kullanma kararındayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

"28 Şubat darbesi tarihimizin kara sayfalarından biri olarak tarihimize kazınmıştır. Darbe şakşakçılarının desteği ile ortaya çıkan 28 Şubat vakası tüm benzer olaylar gibi zaman içinde milli irade tarafından elbette tasfiye edilmiştir.

27 Nisan, 15 Temmuz darbe girişiminin de milli irade tarafından adeta cevaplandırılarak adeta boğulmuş olması ülkemizde bir devrin kapandığının işaretidir. TSK artık darbe, cunta, bildiriyle değil sınırlarımızı korumadaki, sınır ötesi harekatlarındaki güçlü duruşu, başarıları ve etkisiyle gündem olmaktadır.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi, sonrasında yaşadıklarımız bu kesimlerin henüz demokratik olgunluğa ulaşamadıklarını ortaya koymuştur. İnsanlarımızın inancı ve değerleriyle mücadelesini aksi yöndeki tüm iddialar, beyan ve şovlarına rağmen bilinç altlarında hala sürdürenler var. Ellerine fırsat geçtiğinde neler yapabileceklerine ilişkin birçok emareye sıkça rastlıyoruz.

Her platformda 'Dünya 5'ten büyüktür', 'Daha adil bir dünya mümkün' diyerek bahsettiğimiz küresel çarpıklık her yerde yüzünü gösteriyor.

'Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkiyi kullanma kararındayız'

Bugüne kadar 5 bin vatandaşımız Ukrayna topraklarından ayrılarak ülkemize ve diğer ülkelere geçmişti. Montrö Sözleşmesi'nin ülkemize verdiği yetkiyi kullanma kararındayız. Türkiye bölgesinde barışı, huzuru, esenliği isteyen bir ülkedir. Bu tavrımızı Irak, Suriye, Kafkaslar, Karadeniz, Akdeniz'den Balkanlara kadar her hadisede gösterdik.

Karadeniz'in kuzeyindeki krizde de her ikisini dost olarak gördüğümüz Ukrayna ve Rusya'ya aralarındaki sorunu diyalogla çözmeleri çağrısında bulunduk.

'Ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçeriz'

Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz ama bölgesel ve küresel dengeleri de imhal etmeyeceğiz. Bunun için ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz.

Karadeniz'in kuzeyindeki krizi, selametle atlatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Başlattığımız ekonomik dönüşümün kur ve enflasyon üzerinde yol açtığı olumsuz etkilere rağmen kendi modelimizi başarıyla uyguluyoruz.