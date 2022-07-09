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Erdoğan, Muğla’da partililerle bayramlaştı

Kurban Bayramı dolayısıyla Marmaris’e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı çıkışında partililerle bayramlaştı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kurban Bayramı dolayısıyla Muğla’nın Marmaris ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyet ile birlikte bayram namazını kıldı.

Marmaris’in Okluk Koyu’nda bulunan yazlık konutunda kılınan bayram namazının ardından AK Parti Muğla milletvekilleri, il ve ilçe yönetimi ile bir araya gelen Erdoğan, partililerin bayramlarını kutladı.

Muğla’da protokol üyeleri ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramların birleştirici özelliğine vurgu yaparken, katılımcılar ile tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı.