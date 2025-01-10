Erdoğan muhalefete yüklendi: CHP'de matem havası var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Konuşmasına dün vefat TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonlarının eski başkanı ve eski AK Parti milletvekili Ahmet İyimaya’yı anarak başlayan Erdoğan, muhalefete yüklenerek "Türkiye'nin diplomatik, ekonomik, askeri ve siyasi kazanımlarından dahi mutlu olamıyorlar. Bunun en son örneği Suriye krizidir. Burada Sayın Özel'e soruyorum. Halep Kalesi'ne asılan ay yıldızlı al sancak CHP'ye niye dokunuyor?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

El ele, gönül gönüle vererek, İnşallah Denizli’de AK Partimizi görkemli günlerine tekrar kavuşturacağız. Aşkla çalışarak 31 Mart seçimlerinde yaşanan yol kazasını ilk fırsatta telafi edeceğiz.

22 yılda 8 kata yaklaşan bir artışı ülkemize yaşattık

Geçen hafta 2024 yılına dair dış ticaret rakamları açıklandı. Geçen seneyi 262 milyar dolarlık ihracat rakamıyla kapattık. Bu meblağ biz göreve geldiğimizde sadece 36 milyar dolardı. 22 yılda 8 kata yaklaşan bir artışı ülkemize yaşattık. 262 milyar dolar, Cumhuriyet tarihimizin yıllık bazda en yüksek tutarı.

Bir diğer husus Merkez Bankamızın rezervleridir. Bankamızın rezervlerini göreve geldiğimizde hangi rakamdan aldık biliyor musunuz? 27,5 milyar dolardan devralmıştık. Aralık ayında bankamızın rezervleri 163,5 milyar dolarla rekor kırdı.

Muhalefete tepki

Sayın Özel, milli gelirimizi 236 milyar dolardan aldık. 2023 yılında bu nereye çıktı biliyor musunuz? 1 trilyon 130 milyar dolara çıktı. Biz, ‘Her şey Türkiye için’ dediğimizde bunu bir slogan olarak, seçim sözü olarak söylemiyoruz. Tam tersine tüm kalbimizle inandığımız için bunu ifade ediyoruz.

Çalışmayı sevmiyorlar, bunlar tembel

Muhalefette isimler değişse de malesef zihniyet değişmiyor. Ne iş yapma gibi bir niyetleri var ne de bizim çalışmamıza tahammül ediyorlar. Bunlar çalışmayı sevmiyorlar. Bunlar tembel.

Türkiye'nin diplomatik, ekonomik, askeri ve siyasi kazanımlarından dahi mutlu olamıyorlar. Bunun en son örneği Suriye krizidir. Burada Sayın Özel'e soruyorum. Halep Kalesi'ne asılan ay yıldızlı al sancak CHP'ye niye dokunuyor?

Haktan hukuktan dem vurmayı seviyorsunuz, öyleyse niçin belediye başkanlarınızın hukuk tanımazlıklarına sesinizi çıkarmıyorsunuz. Açıkça ırkçılık yaptığını, hukuku çiğnediğini itiraf eden şahısla ilgili bir kınamanız olacak mı sayın Özel? Bunlar CHP yönetiminin cevap veremeyeceği sorulardır. Lafa gelince Atatürk’ün kurduğu partiyiz derler. Gazi’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da verdiği mücadeleyi bilmezler.

Tek parti faşizminin ırkçı, oryantalist kodlarından kendilerini bir türlü kurtaramadılar. Biz böyle bir muhalefete rağmen Türkiye'yi bu seviyelere taşıdık.

Ağır bir mesuliyetle karşı karşıyayız

Dünyada kartların yeniden karıldığı bir dönemde AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ağır bir mesuliyetle karşı karşıyayız."