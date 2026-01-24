Erdoğan muhalefete yüklendi: Emeklilerimizi kışkırtmaya çalışıyorlar

Aydın'da toplu konutların kura çekimine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Sözlerine dün hayatını kaybeden Uşak Milletvekili Mehmet Altay'ı anarak başlayan Erdoğan, taziye mesajlarını iletti.

"Ev Sahibi Türkiye" konut projesine dikkat çeken Erdoğan, kura çekimlerine geçen ay başlandığını hatırlatarak ilk teslimatların 2027 yılının Mart ayından itibaren yapılacağını açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Millete mahcup olmamak için adeta çırpındık. 27 Aralık'ta yani yıl bitmeden 455 bininci konutun anahtarlarını Hatay'da hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Nasıl 455 bin konutu söz verdiğimiz gibi yaptıysak, 500 bin sosyal konutu da aynı hızla, aynı kararlılıkla inşa edeceğiz.

Geçenlerde nasıl olduysa CHP Genel Başkanı'nın yolu Hatay'a düşmüş. 3 yıl geçtikten sonra çıkıyor "deprem bölgesini yalnız bırakmayacağız" diyor. İyi hoş da sormazlar mı sana; 3 yıldır neredeydin Özgür efendi? 3 yıldır sürecin hiçbir yerinde yoktunuz. Hayırdır, daha yeni mi ayıldınız?

"Emeklilerimizi kışkırtmaya çalışıyorlar"

Şimdi de emeklilerimiz üzerinden bir istismar arayışı içindeler. Yöneticileri belediyelerde işçiye maaş yerine harçlık veren kendileri değilmiş gibi emeklilerimizi hükümetimize karşı kışkırtmaya çalışıyorlar. Madem emekçinin, emeklinin hakkını düşünüyorsunuz, Ankara'da kürsü basacağınıza belediye çalışanlarının maaşlarını düzenli ödesenize?

Davos mesajı

İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan küresel nizam kökten çatırdayarak hukukun gücü yerine gücün hukukunun egemen olduğu bir yapıya doğru hızla ilerliyoruz. Yıllardır konforlu bir coğrafyada bulunmanın keyfini çıkaran ülkeler, ilk defa hayatın gerçekleriyle yüzleşiyor.

Davos’taki tartışmalara baktığımızda küresel sisteme yönelik yaptığımız eleştirilerin artık Batı dünyasında da karşılık bulduğunu görüyoruz. Düne kadar bize küresel sistemi öven Batılı liderler, bugün çarpıklıktan, adaletsizlikten, sistemin sorunlarından bahsediyorlar. Bizi acımasızca eleştirenler görüyorum ki bugün bize hak veriyor.

"Suriye'de zalim rejim devrildi, zulüm bitti"

Suriye'de zalim rejim devrildi, zulüm bitti. Elinde 1 milyona yakın Suriyelinin kanı olan bir yönetim yerine Türkiye'nin çok yakın dostu bir hükümet geldi. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara’nın dirayetli liderliğinde, ülkemizin de güçlü desteğiyle şimdi Suriye hızla toparlanıyor. 13,5 yıllık çatışmaların ardından güvenlik ve istikrar yeniden sağlanıyor. Terör örgütleri işgal ettikleri yerlerden Suriye ordusu tarafından yavaş yavaş çıkartılıyor.

"Bölgemizde her türlü terörün kökü kurutuluyor"

Eski rejim döneminde vatandaş bile sayılmayan Kürt kardeşlerimiz Yeni Suriye'nin asli parçası oluyor, hakları en üst seviyede teslim ediliyor. Türkmen kardeşlerimiz aynı şekilde yeni yönetimde çok önemli görevler üstleniyor. DEAŞ denilen terör örgütüyle, bu belayla mücadele eskisinden bile daha güçlü ve kararlı bir hale geliyor.

Suriye'nin kuzeyindeki ayrılıkçı terör tehdidi tamamen ortadan kalkınca sadece Suriye halkı değil tüm bölgemiz rahatlayacak. Suriye bölgede bir refah ve istikrar adasına dönüştükçe bundan hepimiz istifade edeceğiz. Bir, bütün ve güvenli Suriye'nin kazananı Araplar, Türkmenler, Kürtler, Nusayriler, Dürziler, Hristiyanlar ve diğer tüm Suriye vatandaşları olacak.

