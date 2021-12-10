Erdoğan: Mülteciler meselesinde asıl yükü kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 16. Konferansı Açılış Oturumu'nda konuştu.

Erdoğan, bu yılki konferansın ana temasının paylaşım, vicdan ve İslam, Filistin, göç ve Afganistan olarak belirlenmesini isabetli bulduğunu dile getirerek, konferansın icrasında görev alanlara şükranlarını sundu.

Müslümanların dünya hayatını bir imtihan meselesi olarak gördüğünü anlatan Erdoğan, "Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim'de 'Muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz. Sabredenlere müjdele.' Bu şekilde buyurmaktadır." diye konuştu.

Erdoğan, insanlık olarak son 2 yıldır şimdiye kadar 5 milyonu aşkın kişinin hayatına mal olan büyük bir salgınla mücadele edildiğini vurgulayarak, bu zorlu süreçte eski ve görevde olan milletvekillerinin de aralarında olduğu pek çok vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

"Yerli aşımızla ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz"

Erdoğan, Mevla'dan İslam dünyasını ve tüm insanlığı bu virüs musibetinden bir an evvel kurtarması temennisinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Salgın döneminde insanı, insan hayatını ve insani değerleri merkeze alan bir yaklaşım sergiledik. İlk günden itibaren üyesi bulunduğumuz tüm uluslararası platformlarda salgınla mücadelede iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkati çektik. Bu çağrılarımızı sadece lafta bırakmadık, aynı zamanda çalışmalarımızla, desteklerimizle ve çeşitli yardım faaliyetlerimizle gerçeğe dönüştürdük. Her fırsatta insanlığa demokrasi, hak, hukuk ve adalet dersi verenler, kendi sınırları dışındaki dramlara kulaklarını tıkarken, biz elimizdeki tüm imkanları dost ve kardeş ülkelerle paylaşmaya hassasiyet gösterdik. İhtiyaç halindeki 160 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım ulaştırdık. Bunun yanında 11 ülkeye aşı tedarikinde bulunduk. Yerli aşımız Turkovac için acil kullanım onayına kısa süre önce başvurduk. Yerli aşımızla ilgili süreçleri yakından takip ediyor, inşallah bir an önce neticelendirmeyi arzu ediyoruz."

"Kudüs'e sahip çıkmak hukuka, barışa, medeniyete sahip çıkmaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs'ün, Hazreti Nebi'nin, "Şayet oraya gidemez ve orada namaz kılamazsanız bari oranın kandillerini aydınlatacak yağ gönderin." diyerek ümmetine emanet ettiği mübarek bir şehir olduğunu söyledi.

Filistin meselesin herkesi bir araya getiren, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da kurulmasına vesile olan yapı taşlarından olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

​​​​​​​"Kudüs davası yalnızca Filistin'deki bir avuç cesur Müslüman'ın davası değil, İslam aleminin tamamının ortak davasıdır. Kudüs'ü savunmak insanlığı savunmak, Kudüs'e sahip çıkmak hakka, hukuka, barışa, adalete, medeniyete sahip çıkmaktır. Teşkilatın var oluş gayesi de olan Filistin davası gündemimizin en üst sıralarında yer almayı sürdürüyor."

"2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'daki Yahudilere yönelik soykırımın bedelini bugün Filistinlilere ödetmek haksızlıktır, vicdansızlıktır." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Kudüs'ü 400 yıl boyunca adaletle yöneten bir ecdadın torunları olarak Filistin'de kan, gözyaşı ve zulüm görmek istemiyoruz.

Doğu Kudüs'ün statüsü ve Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine ilişkin hassasiyetimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

(Kalıcı barış ve istikrar) Bunun yolu 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin kurulmasıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afganistan'ın kalıcı barış ve istikrara kavuşması ortak temennimizdir. Afgan halkına sırtımızı dönme lüksümüz yoktur." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Afganistan'daki gelişmelerin göç riskini artırdığı malumunuzdur. Yaklaşık 5 milyon yabancıya ev sahipliği yapan ülkemiz yeni bir göç yükünü kaldıramaz. Esasen göç ve mülteciler meselesinde asıl yükü, sesi çok çıkan Batılı ülkelerden ziyade kriz bölgelerine komşu bizim gibi ülkeler çekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Müslümanlar olarak sadece koronavirüsle veya insani krizlerle değil aynı zamanda giderek yükselen İslam düşmanlığıyla da mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Suriye krizinde sorumluluklarını yerine getirmeyerek büyük bir hayal kırıklığına dönüşmüştür." diyen Erdoğan, "Farklı kökenlerden 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa'nın kardeşlerimiz için bir toplama kampına dönüşmesine izin veremeyiz." şeklinde konuştu.