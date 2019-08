Erdoğan: Münbiç'tekine benzer oyalamaya izin vermeyiz

29 Ağustos 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetlisi olarak gittiği Moskova dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunarak, soruları yanıtladı.

Erdoğan "Fırat'ın doğusunun PYD-YPG'den temizlenmesi ve güvenli bölge kurulması için ABD ile vardığımız mutabakat bu yönde atılmış doğru bir adımdır. Ortak harekat merkezi kuruldu ve ortak devriyeler yakında başlayacak. Burada iki hususun altını çizmek isterim. Birincisi Münbiç'tekine benzer bir oyalamaya asla müsaade edemeyiz. Süreç hızlı ilerlemelidir" diye konuştu.

İkinci olarak Fırat'ın doğusunun PKK-YPG-PYD için korunaklı bir bölge haline gelmesine izin vermeyeceklerini kaydeden Erdoğan, "Şu anda bütün sınır boylarında hazırız... Bütün personel, zırhlı taşıyıcı, hepsi sınırda. Yani her an her şeyi yapabilecek durumdayız. Bizim için orada bir sıkıntı yok... Münbiç'te de şimdi PYD-YPG numara çekiyor. İşte çıktık, çıkıyoruz vesaire… Çıktıkları yok. Biraz bir azalma olayı var ama asıl olan Kobani ötesi" dedi.

SU-35/SU-57

Erdoğan, Rus yapımı SU-35 ve SU-57 askeri uçaklarının alternatifler arasında olup olmadığı ile ilgili ise şunları söyledi: "F-35'ler noktasında biz pazar değiliz. Biz burada üreticiyiz. Burada hem mali olarak gerekli desteği veriyoruz hem de parçalarına üretimde katılmak suretiyle biz bu işin üretiminde varız. Burada eğer ABD bizimle ilgili kararını verirse, bir defa buradaki 8-9 ülkenin her birine uçak başına nereden bakarsanız bakın 8-9 milyon dolar maliyet bindiriyor. Bunu da tabii kendilerinin düşünmesi lazım. Biz şu anda beklemedeyiz. Nihai kararlarını bekliyoruz... Onların nihai kararını da öğrendikten sonra adımlarımızı atacağız. "Yani biz şu endişeyi taşımıyoruz; "Acaba bu olmazsa ne olur" diye bir şey yok. Her şey olur. Temin edebileceğimiz pazarlar çok. Niye olmasın? Boşuna gelmedik buraya."