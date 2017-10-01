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Erdoğan, Naim Süleymanoğlu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karaciğer yetmezliği tedavisi gören, olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Süleymanoğlu ile telefonla görüştü.

Erdoğan, Naim Süleymanoğlu ile görüştü
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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla konuşarak sağlık durumu hakkında bilgi aldığı olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'na şifa diledi.

Görüşmede, eski milli halterci Süleymanoğlu da sağlık durumuyla yakından ilgilenen Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Ataşehir Memorial Hastanesinde Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat gözetiminde tedavisi süren Süleymanoğlu'na karaciğer nakli planlanıyor.

Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu teşhisiyle 25 Eylül'de kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

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