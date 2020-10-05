Erdoğan: NATO inisiyatifini destekliyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti. Erdoğan, görüşmede, Türk ve Yunan askeri unsurları arasında kaza, hadise riski azaltılmasına yönelik NATO inisiyatifini desteklediklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 19.55'te başlayan basına kapalı kabul, 1 saat sürdü.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk de yer aldı.
"NATO inisiyatifini destekliyoruz"
Erdoğan, görüşmede, Türk ve Yunan askeri unsurları arasında kaza, hadise riski azaltılmasına yönelik NATO inisiyatifini desteklediklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı NATO müttefiklerinin PKK/PYD/YPG ile iş birliği ve FETÖ'yü himayesinin ittifak dayanışmasını zehirlediğini kaydetti.
Erdoğan, NATO müttefiklerinin Türkiye ile somut dayanışma sergilemesi gerektiğini vurguladı.