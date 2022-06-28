Erdoğan 'NATO Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid'de 28-30 Haziran'da gerçekleştirilecek "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"ne katılmak üzere bugün İspanya'ya gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre zirvede, Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik tehdit ve meydan okumalar karşısında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ittifaka yansımaları değerlendirilecek, bu kapsamda NATO'nun caydırıcılık ve savunma yapılanması gözden geçirilecek.

Madrid'de, ittifakın gelecek çalışmalarına rehberlik edecek yeni Stratejik Konseptinin onaylanması da gündemde olacak.

Erdoğan, Biden’la bir araya gelebilir

NATO üyelikleri Türkiye tarafından şimdilik veto edilen Finlandiya ve İsveç liderleriyle görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid’de ABD Başkanı Joe Biden’la da bir araya gelebilir.

Konuyla ilgili Reuters’a konuşan bazı Türk yetkililer ve Batılı diplomatlar Türk müzakerecilerin silah ambargolarının sonlanmaması ve AB’nin de terör örgütü listesinde olan gruplara desteği bırakmaması durumunda gerekirse aylarca baskıyı devam ettirmeye hazır olduğunu aktarıyor. İsveç ve Finlandiya’nın ittifaka üye olması durumunda NATO daha önce görülmemiş şekilde büyümüş olacak. Bloomberg’de yer alan bir haberde “Biden’ın Erdoğan ile görüşerek ihtilafın çözümünde devreye girdiği” değerlendirmesi yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ise NATO zirvesinde yapılacak görüşmelerin “pozisyonlarından geri adım atacakları anlamına gelmediğini” söyledi. NATO ayrıca Rusya’nın Belarus’a nükleer füze göndereceğini açıklamasının ardından Baltık ülkelerine ilişkin savaş planlarını gözden geçirip bölgedeki varlığını artıracak. Estonya Başbakanı NATO’nun mevcut planlarının ülkenin haritadan silinmesine izin verebileceğini söylemiş ve olası bir Rus işgalinde NATO’nun karşı saldırıyı ancak 180 gün sonra yapmasını eleştirmişti.