Erdoğan: Neticeleri ağır olur

19 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya ziyareti sonrası uçakta açıklamalarda bulundu.

İstifası istenen belediye başkanları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili Ankara, Bursa ve Balıkesir belediye başkanlarının görevden ayrılmamaları durumunda bunun "neticesinin ağır olacağını" söyledi.

"Şu anda Balıkesir'e istifasını verme talebimiz iletildi. Hakeza (Ankara Belediye Başkanı) Melih Bey'e, kendisine bu durum iletildi. Bursa aynı şekilde..." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu makamlara bağımsız adaylar olarak gelinmiyor, bir partinin gösterdiği adaylar olarak geliniyor; bu görevleri biz asla terk edilmeyecek ilanihaye kalınacak koltuklar olarak göremeyiz" ifadelerini kullandı.

İstifası istenen belediye başkanlarının bu yolu tercih etmemeleri durumunda ne olacağının sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben arkadaşlarımızın, öyle bir yola tevessül etmelerini düşünemem, düşünmek de istemem. Çünkü onun neticesi ağır olur" karşılığını verdi.

Geçtiğimiz ay AK Partili Kadir Topbaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Mehmet Keleş'in de Düzce Belediye Başkanlığı görevlerinden istifa etmesinin ardından, AK Parti üst yönetimi başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek olmak üzere bazı il belediye başkanlarından da istifalarını istemişti.

AK Partili Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan da dün görevinden istifa etti.

Kaynak: Reuters