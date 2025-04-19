Erdoğan normal doğum pankartıyla ilgili konuştu: 'Sizi niye rahatsız ediyor?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açılışında açıklamalarda buludu.

13 Nisan pazar günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe maçında ev sahibi Sivasspor'un sahaya "Doğal olan normal doğum" pankartıyla çıkması tepkilere neden olmuştu.

Bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi sizi niçin rahatsız ediyor?" ifadelerini kullandı.

100 Sağlıklı Hayat Merkezi devreye alınacak

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Son 23 yılda sağlık alanında gerçekten büyük bir dönüşüme imza attık. Dünyada örnek alınan, birçok ülkenin gelip incelediği modern bir sağlık altyapısını ülkemize kazandırdık.

* Aile hekimiyle, polikliniğiyle, hastanesiyle, en ileri teknolojili her türlü aracı gereciyle 23 sene öncesine göre hayal dahi edilemeyen bir seviyedeyiz.

* Elbette kimi yerlerde birtakım eksiklikler, aksaklıklar olabilir ama oralarda da şikayetleri gidermek için yoğun gayret gösteriyoruz.

* Bu yıl 16 farklı branşta hizmet veren 100 Sağlıklı Hayat Merkezi'ni daha inşallah devreye alacağız.

* İstanbul için harcanması gereken kaynakların kimlere peşkeş çekildiği, kimlerin kesesine gittiği, kimlerin zenginleştiği tek tek deşifre oluyor.

"Bakanlığın normal doğum teşviki sizi niçin rahatsız ediyor?"

* Son derece çirkin ifadelerle bir haftadır ortalığı velveleye verenlere soruyorum, Bakanlığımızın normal doğumu teşvik etmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

* (Normal doğum tartışmaları) Bizleri 10-20 yıl sonra bekleyen tehditler de apaçık ortada. Siz rahatsız oluyorsunuz diye bunlarla mücadele etmeyelim mi?

* Doğurganlık oranı ve nüfus artış hızımızın alarm verdiği dönemde bizim bu hezeyanlara ayıracak vaktimiz yoktur.