Erdoğan: Öğrenci affı teklifini Meclis'e sunacağız

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, "Bir süredir üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda 'öğrenci affı' diye bilinen teklifi, önümüzdeki günlerde Meclis'imizin takdirine sunuyoruz. Bu teklif, lisans, yüksek lisans, doktora seviyesindeki öğrencilerimizden eğitimlerini bırakmak mecburiyetinde kalanlara, belirli şartlarda okullarına dönüş yolunu açıyor. Yüksek öğrenimlerini tamamlamak isteyen gençlerimize yeni bir fırsat tanıyacak bu teklifin şimdiden tüm öğrencilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Erdoğan, Efes 2022 tatbikatı vesilesiyle gittiği İzmir'de hem Ege'deki gelişmelerle ilgili mesajlarını muhataplarına tüm açıklığıyla ilettiğini hem de İzmir teşkilatlarıyla bir araya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tarihte hep olduğu gibi birileri tarafından şımartılarak üzerimize salınan Yunanistan üzerinden ülkemize karşı oynanan oyunun farkındayız. Sorun, Yunanistan'ın bu oyunun farkında olmaması veya bu oyunun gönüllü figüranlığına soyunmasıdır. Biliyorsunuz film çekimleri boyunca en çok yorulan, yıpranan, hırpalanan, hatta kolu kanadı kırılan figüranlardır. Ama sahnede onların ismi ve cismi asla gözükmez. Yunanistan'ın başına geçmişte gelen budur. Şayet yanlışta ısrar ederse bundan sonra gelecek olan da budur. Biz, bölgemizde ve dünyada, küresel siyasi, ekonomik, askeri bir güç olarak varlığımızı tahkim ederek hep sürdüreceğiz. Ama onlar bu kafayla üç otuz yevmiyeye çalışan figüranlıktan öteye geçemeyeceklerdir. Sağ olsun İzmir teşkilatımız da İl Danışma toplantımızdaki coşkusuyla bu mesajlarımıza çok güzel destek oldu."

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için başvurusu

Erdoğan, "NATO meselesinde, İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut ve kararlı adımlar atana kadar duruşumuzu kesinlikle değiştirmeyiz." dedi.

Erdoğan "Milli havayolumuz uluslararası uçuşlarını Turkish Airlines değil, Türk Havayolları ismiyle yapacaktır." diye konuştu.

Erdoğan "Eski Türkiye'ye ait ön yargıların artık Türk siyasetinde yeri yoktur. Bay Kemal senin meşrebin ne olursa olsun biz senin meşrebinle ilgilenmiyoruz." dedi.

Erdoğan, polise yumruk atan DBP'li Aydeniz'in süratle dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Erdoğan, "(Polise yumruk atan DBP'li Aydeniz) Meclis'in de bu hususta üzerine düşeni yapacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

"Çalışanlar ve emekliler için Temmuzda enflasyon farkı verilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanlar ve emekliler için temmuz ayında enflasyon farkı verileceğini, yılbaşında da kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar atılacağını bildirdi.