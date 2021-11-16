Erdoğan: Önümüzdeki seçimlerin kilidi gençlerimizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Gençlerimizin hayalleri, beklentileri, düşünceleri, tespit ve teklifleri bizim için hayati önemdedir." dedi.

2023 seçimlerinde 6 milyondan fazla gencin ilk defa oy kullanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki seçimlerin kilidi şu veya bu parti değil gençlerimizdir. Bizim ihtiyacımız olan kuşak Z kuşağı, Y kuşağı değil, TEKNOFEST kuşağıdır. Biz gençleri harflerle, kuşaklarla bölmüyoruz, A'sından Z'sine hepsini de kucaklayacak eserlerle, hizmetlerle, çalışmalarla bütünleştiriyoruz."