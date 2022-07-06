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Erdoğan: Önümüzdeki şubat ve martta enflasyonu kontrol altına almış olacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Geçmiş Dönem Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki şubat, mart aylarıyla birlikte enflasyonu da kontrol altına almış olarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta yapılan Çankırı Dodurga seçimleri, Anadolu irfanının bir göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini almıştır. Önümüze konulan nice tuzakları birlikte bozduk.

NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir, YPG girmiştir, PYD girmiştir ama hepsinden öte FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir.

İnşallah önümüzdeki şubat, mart aylarıyla birlikte enflasyonu da kontrol altına almış olarak yolumuza devam edeceğiz.

Bu seçim, kızgınlıkla, kırgınlıkla, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir.

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından taviz vermemek için 2023 seçimlerini Meclis'te Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığında bizim kazanmamız şarttır."

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