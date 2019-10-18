Erdoğan: Oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek

18 Ekim 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ile Suriye'nin kuzeyi ile ilgili varılan anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Şu andan itibaren 120 saatlik bir süreç işliyor. 120 saatlik süreç içeresinde malum terör örgütü YPG'nin, güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu. Sayın Putin ile yapılacak görüşmeyi de bu sürecin ayrı unsuru olarak kabul ediyorum. Bizim anlaşmamızın bir özelliği de şu, şu anda oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek. Bu süreci Türkiye'nin riyasetinde ve birlikte yapma sözü aldık. Sürekli irtibat halinde olacağız, heyetlerimiz arasındaki görüşmeler devam edecek. (ABD ile varılan anlaşma) Sürekli irtibat halinde olacağız, heyetlerimizin görüşmeleri devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA