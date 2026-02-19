Erdoğan: Oynanan oyunların ve tuzakların farkındayız

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ramazan ayının ilk iftarında davetimize icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu mübarek ayda bizlerle beraber olduğunuz için sizlerle en kalbi duygularla selamlarımı sunuyorum. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi kardeşlerimizi şükranla yad ediyorum. Şehitlerimizin emaneti olan sizlere sabrı cemil diliyorum. Bizim için en yüce makam şehadettir.

Şehitlik mertebesine ulaşmak ne kadar kıymetliyse geride kalanların sabırlı ve metanetli olması kıymetlidir. Sizlerle milletçe iftihar ettiğimizi burada tekraren vurgulamak istiyorum. Milletçe çok çetin seferlerden geçtik. Haçlı ve Moğol saldırılarına maruz kaldık. Köylerimiz yıkıldı, yakıldı ve harap oldu. Ne olursa olsun bizi bu topraklardan söküp atamadılar.

Malazgirt ruhuyla, Çanakkale ruhuyla kurtulduk. İstiklal harbinde yedi düvele karşı geldik. 15 Temmuz destanını bu ruhla yazdık.