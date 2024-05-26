Erdoğan-Özel görüşmesi ne zaman, nerede, nasıl gerçekleşecek? Ayrıntılar belli olmaya başladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelmişti.

Tarihi görüşme olarak nitelendirilen buluşmada 'boş sandalye' konusu sosyal medyada hayli konuşulmuştu. Kulislere yansıyan haberlere göre; CHP lideri Özel boş koltuğu göstererek, oturma düzenini doğru bulmadığını belirtip, bunun telafi edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Normalleşme-yumuşama tartışması

Ancak AK Parti heyeti, boş koltuğun özel bir anlam ifade etmediği, oda düzeninden kaynaklandığı, diğer liderlerle veya konuklarla yapılan görüşmelerdeki protokolün uygulandığı vurgulamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a dönerek, en kısa sürede CHP Genel Merkezi’ne iade-i ziyaret gerektiğini söylemişti. Özel, bu ziyaretten memnun olacağını ifade etmişti.

Görüşme sonrası yapılan açıklamalar “normalleşme-yumuşama” tartışmalarını beraberinde getirirken, iki taraftan gelen olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı iade-i ziyarete çevrilmiş durumda...

Oturma düzeni nasıl olacak?

Gazete Duvar'ın haberine göre; Cumhurbaşkanlığından CHP’ye henüz bir randevu talebi gitmedi ama ziyaretin bir sürpriz olmazsa haziran ayının ilk yarısında gerçekleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonra gerçekleşecek CHP ziyaretinde nasıl ağırlanacağı da merak konusu. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel’in makam odasında misafir edilecek.

Önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ardından aynı şekilde kullanılan makam odasındaki oturma düzeninde Erdoğan’ın ziyareti için değişiklik düşünülmüyor.

CHP Genel Başkanı'nın makam odasında diğer siyasi parti genel başkanları nasıl ağırlanıyorsa Cumhurbaşkanı Erdoğan da öyle ağırlanacak.

İki lider aynı hizada bulunan tekli koltuklara oturacak. Ziyarete eşlik edenler olursa onlar da tekli koltukların iki yanındaki kanepelerde yerlerini alacak.

Böylece AK Parti Genel Merkezi’ndeki görüşmede tartışma yaratan 'boş koltuk' görüntüsüne izin verilmeyecek.