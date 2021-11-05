Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'nin ardından Üsküdar'daki Palet Türk Müziği İlkokulu'na geçti.



Cumhurbaşkanı, okula girişinde kendisini selamlayan çocuklarla sohbet etti, daha sonra Türk müziği enstrümanlarının olduğu bölüm ile okul hakkında bilgi aldı.

Sınıfları gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle ilgilendi. Kemal Batanay 2. Sınıf öğrencileri, şarkı seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çocuklara eşlik etti.

Erdoğan, çocuklara kanun enstrümanını çok sevdiğini belirterek, "Kanun seçen öğrenciler var mı?" diye sordu. Erdoğan, kanun seçen öğrencileri tebrik ederek başarı diledi.

Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda dünya birincisi olan öğrenciler Yusuf Siraç, Yusuf Emir ve Sıddık Ali'yi yanına çağırarak tebrik eden Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in armağan edeceğini belirttiği hediyelerin takipçisi olmaları tavsiyesinde bulundu.

Erdoğan daha sonra Neyzen Niyazi Sayın 1. sınıf öğrencilerinin sınıfını da ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve katılımcılar kurdele kesti.

Erdoğan, "Gerçekten mutluyum. Böyle bir müzik okulunun yapılmasında emeği geçen Kazım Bey'e, Bilal Bey'e, bu boş alanı doldurmuş olmaları sebebiyle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Tabii bu arada Ankara'da bu işin bir üniversitesi var. İnşallah Palet Türk Müziği İlkokulu ve üniversite arasında kurulacak bağlantıyla bu işi çok daha bilimsel olarak geliştirme fırsatını yakalamış olacağız." dedi.