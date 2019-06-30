Erdoğan: PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur

30 Haziran 2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumu'nda Türk Toplumuyla Buluşma Programı'na katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Japonya'da FETÖ'ye bağlı okullar, dernekler ve şahıslar hala faaliyetlerini sürdürüyor. Bu örgüt yurt dışında ülkemize yönelik yoğun bir karalama kampanyası yürütüyor. Gözünü hırs, kin ve nefret bürümüş FETÖ'cülerin ülkemizin itibarına kara çalmasına izin vermemeliyiz. Eli kanlı bu terör örgütü ile mücadelemizde sizlerden destek bekliyoruz. PKK neyse DHKP-C neyse FETÖ de odur, bunların birbirinden hiçbir farkı yoktur."

Nagoya'da başkonsolosluk açılacak

Erdoğan, Japonya'nın Nagoya kentinde başkonsolosluk açılacağını bildirdi.

"Türk Hava Yolları, önümüzdeki yılın nisan ayından itibaren Osaka Kansai Havalimanı'ndan İstanbul seferlerine başlıyor." diyen Erdoğan: "Japonya ile sosyal güvenlik anlaşmasının müzakerelerini sürdürüyoruz. Bu müzakereyi de yakında sonuçlandırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA