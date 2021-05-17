Erdoğan: PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü. Erdoğan toplantının ardından kameraların karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.



İşte Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:



"Ramazan ayı boyunca uyguladığımız kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık.



Ay sonlarına doğru vaka sayılarını daha aşağıya çekmek için milletimizin önlemelere uyumunu hassasiyetle rica ediyorum. Resmi grupların bir an önce aşılanmasına gayret ediyoruz.

'En zorunu geride bıraktık bundan sonra kapsamlı tedbirlere ihtiyaç yok'

En zorunu geride bıraktık, bundan sonra bu kadar kapsamlı tedbirlere ihtiyaç olmayacağını umut ediyorum. Hiçbir sorumluluk üstlenmeyip, sadece klavye ve ekran silahşörlüğü ile ortada gezenlerin asıl niyetleri bellidir.



Esnafımıza verdiğimiz ciro ve kira desteğinden 1 milyon 200 bin vatandaşımız yararlandı. Desteklerin tutarları şimdiden 55 milyarı buldu, haziran sonunda 67 milyarı bulacak. Salgının başladığı günden bu yana toplamda 661 milyar liralık kaynağı insanımızın emrine vermiş olduk.

Birinci grup esnafa 5 bin lira

İşyerlerine ara veren esnaflarımıza iki grupta destek olmaya başlıyoruz.



Birinci grupta kahvehane kafe, düğün salonları, kantinler kırtasiyeler, internet kafeler, lunaparklar gibi işletmeler yer alıyor. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin TL ödeme yapacağız.

İkinci grup esnafa 3 bin lira

İkinci grupta ise, kaporta, sıhhı tesisatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak ve kozmetik, camcılar, çilingilrler, kayalcılar, tuhafiyeciler yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yer alan Lokanta, berber, taksici, minibüsçüler ile pazarcılar da dahildir. Bu grupta bulunan toplamda 1 milyon 155 bin işletletmeye de 3 bin TL hibe desteği vereceğiz.



İki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz.



Büyük şirketler içinde nefes kredisi adı altında yeni bir adım atıyoruz. Detayları Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak bu programların hayırlı olmasını diliyorum.

Çiftçilerin kredi borçları ertelenecek

Bugün çiftçilerimize de müjdemiz var. Bu yıl kuraklık yüzünden bazı ürünlerin rekoltelerinde azalma olacağı bellidir. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraate ve tarım kooparatiflerine olan borçları ertelenecektir.



Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ton başına 1650 lira olan sert ekmeklik buğday alımını 2250 lira, 1275 lira olan arpa alım fiyatını 1750 lira, bakliyat alım fiyatları nohutta 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir.

Çay alım fiyatları destekleme ile 4 lira

Yaş çay alım fiyatı 3,27 destekleme ile 3,40 lira olarak belirlenmişti. Bu yıl için yaş çay alımı kilo başına 3,80 liraya destekleme ile 4 liraya yükseltilmiştir.

PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirilmiştir

PKK'nın Suriye genel sorumlusu Sofi Nurettin kod isimli terörist Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilmiştir. Pek çok kanlı eylemin faili olan bu terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur.

Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir.

Etkisiz hale getirilen Sofi Nurettin'in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini inkarı mümkün olmayacak şekilde ortaya koymuştur.

'Bu millete ihanet edip kurşun sıkanı da aynı akibetin beklediğini hatırlatıyorum'

En büyük üzüntümüz, ülkemizde hala çetelerden medet umacak kadar zavallılaşan, küçülen haysiyet fukarası kişiliklerin olduğunu görmektir.

Bu ülkeye ihanet eden, kurşun sıkan, insanımıza zarar veren, vatanımızın bütünlüğüne, milletimizin birliğine, devletimizin bekasına tehdit oluşturan herkesi aynı akıbetin beklediğini hatırlatıyorum.

Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırıları

"Bugün tekrar hatırlatıyorum, 84 milyon hep birlikte Kudüs nöbetimizi devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz.

Bunlar, 5-6 yaşındaki yavruları öldürecek kadar, kadınları yerlerde süründürerek öldürecek kadar, yaşlı insanları öldürecek kadar katil. Bunların eşi benzeri yok.

Biden'a: 'Kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz'

Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldı. Şimdi de ciddi manada orantısız şekilde Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da ne yazık ki siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz.

İsrail'in katliamını görmezden gelenler insanlığın vicdanını gölgelemeye çalışmaktadır. Siz orantısız güç kullanıyorsunuz. Kiminle neyi anlatacaksınız. Filistinli çocukların bombalarla ölmesinden etkilenmelenler İsralilli çocukların füze seslerinden dehşete düşmektedir. Şu hale bak.

ABD'nin ve onu takip eden ülkelerin 2017 sonunda Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmeleri, bu katil devletin kan dökme iştahını artırmıştır.

Bir yandan Kudüs'ün mahremiyetine el uzatan diğer yandan Gazze'deki sivilleri insafsızca bombalayan içinde medya gruplarının olduğu devasa bir binayı da bombalayarak yerle bir edenler, işte bu terör devleti İsrail'dir.

'Avusturya devletini telin ediyorum'

Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum. Avusturya devleti herhalde soykırıma tabi tuttukları Yahudilerin faturasını Müslümanlara ödetmeye çalışıyor.

Filistin'de yaşanan trajediye arkasını dönen, açıkça destek olanlar, aslında yarın kendi başlarına gelecek felaketlerin tohumlarını ektiklerini unutmamalıdır.

Kudüs için komisyon çağrısı

Kudüs'ün 3 dinin temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından yönetilmesi, günümüz şartlarında en doğru ve tutarlı yol olacaktır.

İsrail'in Kudüs'te ve Gazze'de yaptıklarına destek veren diğer ülkeler, çocuk katillerinin günahlarına ortak olmak suretiyle tarihe, insanlığa karşı işledikleri bu suçun karasıyla anılacaklardır.

Gelinen noktada artık Kudüs konusunda ayrı bir düzenlemeye ihtiyaç olduğuna inanıyoruz.

BM'yi, BMGK'yi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ve diğer tüm uluslararası kuruluşları etkin şekilde Kudüs ve Filistinli mazlumlar için harekete geçmeye çağırıyoruz.

Tehdidin önüne geçmenin mevcut durumdaki en hızlı ve etkin yolu Kudüs'ü teklif ettiğimiz şekilde yeni bir yönetim statüsüne kavuşturmaktır."