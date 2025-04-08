Erdoğan, protestolar üzerinden CHP'ye yüklendi: 'Türk ekonomisinin kazanımları hedef alındı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasında, İBB'ye yönelik soruşturmaların ardından başlayan protesto gösterileri üzerinden CHP lideri Özgür Özel'e sert bir dille eleştirdi.

"Siyasette sokak terörüne yer yoktur"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* (Gazze'de) Gerilimi körüklemenin, ateşi büyütmenin, yayılmacı niyetlerle yeni haritalar peşinde koşmanın kimseye bir faydasının olmayacağına inanıyoruz.

* Kalabalıklarını kabalıkla gerçekleştiren muhalefeti görmezden geldik.

* Biz büyüklük sergiledikçe onlar seviyeyi daha da düşürdüler. Hakaretin dozunu daha da artırdılar.

* Siyasette hakarete, sokak terörüne, vandallığa özellikle küfre yer yoktur, olamaz.

"Türk ekonomisinin kazanımlarını hedef alan..."

* Her kim siyasetin meşru kanalları ardına kadar açıkken sokağı adres gösteriyorsa, kendini inkar ediyor demektir. CHP'nin bulunduğu durum tam olarak budur.

* CHP, marjinal bir örgüt gibi davranıyor.

* Linç listelerinde hedef gösterilen yerli ve milli işletmeler ana muhalefetin kara gömleklilerine dönüşen marjinal sol örgütler tarafından tehdit edilmiştir.

* Sokak eylemleri, CHP Genel Başkanının şuursuz açıklamalarıyla milletimizin huzurunu ve Türk ekonomisinin kazanımlarını hedef alan bir saldırıya evrilmiştir.

* Yaşananlar, milletin malına çöken yan kesicilerin adalete hesap vermesinden ibarettir.

İBB'ye yönelik başlatılan operasyonlar

* İstanbul'un nasıl talan edildiğini, bunlardan kimlerin nemalandığını CHP yönetimi biliyor.

* Yolsuzluklarını savunmak için ülkesini Batı'ya şikayet eden, pisliklerini örtmek için ülke ekonomisini batırmakla tehdit edenler, hayal kırıklığına uğradı.

* Büyükşehri ve bazı ilçe belediyeleriyle İstanbul'u sarmaşık misali saran bu şebekenin kollarının nerelere uzandığı zamanla daha net görülecektir.

* Ortaya çıkanlar, ortaya çıkacakların habercisidir. Ne yaparsanız yapın, adaletin tecellisine engel olamazsınız.

* Seneler geçiyor ama CHP genel başkanları 'dayan Yorgo' ile 'yetiş Yorgo' ikileminden kendilerini bir türlü kurtaramıyor.