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Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi başladı.

Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı öncesi baş başa görüşmesi başladı.

Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının açılışı için İstanbul'da bulunan Putin'i, Haliç Kongre Merkezi'nde karşıladı.

Karşılamanın ardından ikili görüşme başladı.

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