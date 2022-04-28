Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Görüşmede, Rusya ve ABD arasında dün Türkiye'de gerçekleşen takas ve Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.

Putin, görüşmede Rus pilot Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Reed'in MİT koordinesi ve gözetiminde gerçekleşen takası dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Görüşmede, MİT'in takas sürecinde üstlendiği role işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihbarat birimleri arasındaki eşgüdüm ve diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, görüşmede istihbarat birimleri arasındaki diyaloğun devamının, bölgedeki trajedilerin önüne geçilmesi ve istikrarın sağlanmasına katkı yapacağını belirtti.

Erdoğan, görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Erdoğan, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek istediklerini dile getirdi.