  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Erdoğan, Putin ile görüştü
Takip Et

Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususların yanı sıra Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna meselesinin herkesin yararına olacak şekilde barışçıl bir çözüme kavuşturulması noktasında üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını yineledi.

 

Erdoğan, iki hükümlünün cezasını kaldırdıErdoğan, iki hükümlünün cezasını kaldırdıGündem

 

 