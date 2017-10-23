Erdoğan: Reçete Türkiye'nin tam üyeliği

23 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde

düzenlenen "Vefatının 14. Yılında Aliya İzzetbegoviç'i Anma Programı"na katıldı.

Konuşmasında AB ile ilişkilere değinen Erdoğan, "Avrupalı liderlerden Türkiye'yi hedef almayı artık bir tarafa bırakıp, sağduyuya, aklıselime dönmelerini bekliyoruz. İslam karşıtlığı üzerinden iktidar hayali kurmak kimseyi bir yere taşımaz. Türkiye'siz bir Avrupa'nın varacağı yer yalnızlıktır. Onlar görmek istemese de giderek kronikleşen sorunlarının reçetesi Türkiye'nin tam üyeliğidir. Yaptırımlarla bize diz çöktüreceklerini sananlar büyük bir yanılgı içinde olduklarını pek yakında anlayacaklardır. Her zaman ifade ettiğim gibi havlu atmayacak, pes etmeyeceğiz" dedi.

Avusturya'da Türk yolcularının üzerinin köpeklere arattırılmasını eleştiren Erdoğan, "Türkiye'ye gelecek olan batıdaki vatandaşımın üzerini köpeğe arattırıyorlar. Böyle bir rezalet olabilir mi? Sen kendin arayamıyor musun, kendin arasana" ifadelerini kullandı.

"Son 7 yılda Avrupa değerleri, bizzat kendileri tarafından yok edildi" diyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Batı, 7'den 70'e öldürdü ve öldürmeye devam ediyor. Aliya, Batı'ya benzemektense ölmeyi tercih ederdi, çünkü savaş ölünce değil, düşmanına benzeyince kaybedilir. 7 senedir Suriye'de şahit olduklarımızın, bundan 25 yıl evvel Bosna'da yaşananlardan ne farkı var? Ya da Arakan'da yaşananlar... Güçlü bildiğimiz devletler çözemez mi, ama ses yok"